苗栗糧倉獲客委會補助逾7000萬 修復工程宣告啟動
苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」2016年經縣府登錄為歷史建築，並一度規畫打造青創基地，但建築物歷經數十年歲月，部分設施已傾頹、破損，苗栗縣文化觀光局爭取修復，已獲客委會同意補助7650萬，整體修復工程已宣告啟動。
文觀局指出，苗栗倉庫位於苗栗市新倉街，包括3棟倉庫庫房、1棟辦公室，形成ㄇ字型空間，倉庫原建築的架構和形式，不僅表現當時的建築技術及工法，且與鐵道形成的街道紋理，更勾勒出早期台灣糧食販售至國外的發展脈絡，呈現農業擘劃的歷史縮影，也見證公部門的創設軌跡。
文觀局表示，目前糧倉建物破毀明顯，天花板也損壞漏水、防空洞坍塌、部分牆體因受潮腐蝕剝落，都是苗栗倉庫建築本體要進行修復的主要部分，修復計畫將依個別構造、形體、空間及損壞情形進行整體規畫，盼修復完成後，重新展現倉庫原有風貌，修復計畫在前置作業進行即可辦理發包。
縣府指出，苗栗倉庫登錄為歷建後爭取修復，但提報文化部未能獲補助，縣府將修復工程結合青創基地的規畫轉向客委會爭取，其中修復工程部分獲客委會同意補助，未來倉庫修繕完成後，空間的活化再利用是否仍規畫青創基地，縣府還要進一步考量研議。
苗栗縣已公告登錄或審議通過歷史建築的糧倉建築，包括原苗栗倉庫、後龍1號糧倉、通霄鐵道糧倉建築群及頭份糧倉，其中頭份糧倉是頭份市第一個法定有形文化資產，地方也期盼藉由文資保存，延續在地文化歷史的記憶，創造新的文化觀光亮點。
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