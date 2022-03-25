清明連假 桃園平鎮國道、快速道路資訊一手掌握
清明4天連假即將到來，平鎮警分局配合國道交通疏導、管制，轄內台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，4月2及3日每日0時至12時實施匝道封閉；另外，中壢（新屋）交流道也將在4月2日6時至12時實施高承載管制，請各用路人多加注意。
平鎮警分局副分局長沈介茗表示，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議用路人可使用替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。
本次清明連續假期收假前不封閉匝道入口，但平鎮警分局提醒，駕駛人出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可查詢交通部網站（http://www.motc.gov.tw）。
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