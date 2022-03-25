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竹南濱海種千棵蜜源植物 營造紫斑蝶友善棲地

中央社 / 苗栗縣25日電

苗栗縣竹南濱海是國內已知斯氏紫斑蝶最大繁殖地，正值紫斑蝶北返繁殖季節，林務局新竹林管處與民間團體合作，在竹南濱海保安林種下近千棵蜜源植物，營造紫斑蝶友善棲地環境。

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，根據台灣紫斑蝶保育協會觀察，每年4至5月有大量紫斑從高雄市茂林山區出發飛往北部繁殖，苗栗縣竹南濱海編號第1311保安林，是國內目前已知斯氏紫斑蝶最大繁殖地，10多年前曾紀錄到二代遷移數量高達10多萬隻，但近年蝴蝶生態卻不如從前。

林務局新竹林區管理處去年開始與台灣紫斑生態保育協會合作並結合竹南在地社區，在長青之森、親子之森及假日之森沿自行車道兩側各15公尺的13公頃保安林地內進行除蔓、外來種植物移除及自然資源盤點調查工作，發現紫斑蝶幼蟲的食草植物「羊角藤」數量充足，經與專家學者會勘討論，推測蜜源不足，可能是影響蝶況下滑的其中一項主因。

新竹林管處日前結合協會及社區保育志工，在不影響保安林既有防風功能下，利用林下孔隙地進行移除外來種植物大黍，將底層枯枝落葉層鬆整等微棲地整理，種植白水木、厚葉石斑木、橢圓葉赤楠、山黃梔、台灣香檬等近千株蜜源植物，提供來此繁衍的紫斑蝶有豐富蜜源。

新竹林管處處長夏榮生透過新聞稿表示，去年的除蔓讓羊角藤有更好的生長空間，林管處也協調竹南鎮公所在4到6月紫斑蝶遷徙繁殖期間不除草，留下更多蜜源供紫斑蝶使用，並號召保安林周邊社區、對蝴蝶生態有興趣的民眾一起加入除蔓、種樹行列，引領在地認知森林生態的多樣性，維護紫斑蝶友善棲地環境。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥今天告訴中央社記者，紫斑蝶每年春天北返產卵繁殖，今年嘗試估算進入竹南棲地數量，根據3月20日觀察紀錄，當地150公尺範圍內，2.5小時有369隻紫斑蝶飛入，若以4公里防風林推估，當天應該已有逾千隻紫斑蝶進入防風林準備產卵，繁衍下一代。

紫斑蝶 新竹 生態保育

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