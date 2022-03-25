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新竹十八尖山將花4千萬改善休憩節點 打造24觀音巡禮區
新竹市政府今年爭取中央核定4千萬元，將進行十八尖山7大工程整建，包含改善博愛街入口廣場區景觀、改善休憩節點鋪面、減少階梯、重整3座涼亭、植栽修剪重現視野、公廁改善等，另打造觀音巡禮區步道可邊參拜邊健行，預計4月開工、年底完工。
十八尖山年度遊客量約196萬人次，市府考量十八尖山是市民喜愛的休憩景點，不過沿線休憩節點部分區域鋪面破損老舊、公廁周圍環境老舊、植栽生長過度茂盛遮蔽景觀視野，為更符合遊客需求，市府重新檢視步行休憩空間、廁所環境、眺景視野，包含十八尖山現存24座「石觀音群」，長年也因風化損毀，將一併改善重塑坪庭風情。
竹市府城市行銷處今天指出，十八尖山整建工程將重新整理3座涼亭（獅子亭1號、2號及長春亭），改善周邊鋪面及景觀，原有階梯修繕為緩坡，串聯整體空間；改善十八尖山博愛街入口公廁，將既有生硬的混凝土外觀改為與自然融合的木造外觀，並改善廁所內部空間；現況步道及涼亭周邊被大型喬木遮蔽市景，適度修剪疏枝增加視野。
另，石觀音群作為十八尖山富有歷史氣息的珍貴資源，此次工程也將一併改善，將簡陋鐵棚改為木構、原水泥仿木棚屋頂拆除改木造屋頂、石塊回收再利用鋪設參拜小徑，打造為24觀音巡禮區，讓市民與遊客更舒適地欣賞新竹市十八尖山的在地特色。
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