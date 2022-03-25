新竹十八尖山將花4千萬改善休憩節點 打造24觀音巡禮區

新竹市政府今年爭取中央核定4千萬元，將進行十八尖山7大工程整建，包含改善博愛街入口廣場區景觀、改善休憩節點鋪面、減少階梯、重整3座涼亭、植栽修剪重現視野、公廁改善等，另打造觀音巡禮區步道可邊參拜邊健行，預計4月開工、年底完工。

十八尖山年度遊客量約196萬人次，市府考量十八尖山是市民喜愛的休憩景點，不過沿線休憩節點部分區域鋪面破損老舊、公廁周圍環境老舊、植栽生長過度茂盛遮蔽景觀視野，為更符合遊客需求，市府重新檢視步行休憩空間、廁所環境、眺景視野，包含十八尖山現存24座「石觀音群」，長年也因風化損毀，將一併改善重塑坪庭風情。

竹市府城市行銷處今天指出，十八尖山整建工程將重新整理3座涼亭（獅子亭1號、2號及長春亭），改善周邊鋪面及景觀，原有階梯修繕為緩坡，串聯整體空間；改善十八尖山博愛街入口公廁，將既有生硬的混凝土外觀改為與自然融合的木造外觀，並改善廁所內部空間；現況步道及涼亭周邊被大型喬木遮蔽市景，適度修剪疏枝增加視野。