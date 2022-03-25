龍潭桃總新大樓今動工 為南桃急重症提供醫療照護

國軍桃園總醫院為桃園龍潭區的大型醫療院所，近年國軍桃園總醫院不斷提升醫療服務水準，市府也支持桃總能夠成為南桃園地區的準醫學中心，桃總也推動興建醫療大樓計畫，未來急重症醫療大樓完工後，將增加143床急性一般病床與42床加護病床，並整合「急診醫療」、「急性腦中風醫療照護」、「急性冠心症醫療照護」及「重大外傷醫療照護」等服務，由國防部補助13億興建，預計2025完工。

桃園市長鄭文燦今出席國軍桃園總醫院新建醫療大樓開工動土典禮表示，去年6月桃園總發生院內群聚感染事件，當時軍醫局、三總與桃園市政府共同支援，疫情期間，在防疫工作上提供許多幫助，因此獲得「加強型集中檢疫所主責醫院獎項」的肯定，更與市府合作參與本市幼兒專責醫師制度計畫，於南桃園開設24小時兒科急診服務以及急重症照護，讓南桃園地區的居民有最好的醫療照顧。

國軍桃園總醫院長林致穎表示，新建的醫療大樓將以院區現有空間興建，開發急重症醫療大樓暨停車塔各1棟，總樓地板面積為2萬5800平方公尺，完善感染管控隔離動線，並導入智慧醫療系統，硬體空間規劃結合軟體系統設計，讓院區內的人車動線、綠美化更加完善，營造舒適醫療空間。

林致穎指出，未來急重症醫療大樓除配置急診、內外、婦兒科、手術室、心導管室、加護中心、癌症中心、高階健檢區外，也將新增急性一般病房143床及特殊病床42床，讓全院急性一般病床將達到499床、特殊病床達79床，大幅優化急、重、癌症等方面的醫療量能，為南桃園地區居民提供更好的醫療品質。