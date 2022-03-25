新竹福泰商務飯店走過16年6月歇業 集團：無關疫情

位於新竹市中央路上、新竹市政府旁的福泰商務飯店經營16年，今天發出聲明將於6月起結束營業，住房服務只到5月10日。福泰飯店集團副總經理薛志民下午表示，無關疫情，主因是租約到期，決定暫時退出新竹的飯店市場，未來仍不排除有重返機會。

新竹福泰商務飯店距離新竹火車站步行僅7分鐘，集團十多年前插旗新竹就是看準竹科企業商務需求不少，飯店備有交通車，住客每天可搭車前往竹科、湖口與竹南工業區等處。飯店外觀以紅磚牆營造華麗巴洛克風格，共設有138間客房與70個汽機車位。

福泰飯店集團今天發出聲明指出，由於飯店租賃合約至今年5月31日，將結束營業（飯店住房服務至5月10日止），因此無法再為貴賓好友們提供服務，敬請見諒。聲明也回顧16年來點滴，每天因應日商旅客會應需求殷勤接待與安排公務車，開放陸客觀光時，飯店1年接待境外人士達3萬人次，展現出台灣人親切的暖心服務。

薛志民今天下午接受本報訪問表示，福泰飯店集團於2004年成立，隔2年即在新竹市拓展商務旅宿服務，主要是因建物與業主的租賃合約將於5月底到期，才決定於6月歇業，住房服務只到5月10日，隔天供應完早餐後即不再接客。

近年疫情衝擊旅宿一波波，薛志民強調「新竹福泰歇業與疫情無關」，若是因為疫情緣故早就收了，目前新竹福泰住房率約6到7成，除了商務客還有國旅客，表現仍不錯，且台北也有4家防疫旅館，台中翡翠灣也協助政府做檢疫所，都維持一定營運。

薛志民表示，此次因為合約到期將暫時離開新竹，未來也不排除會回來新竹設點，但也要看看是否有好的機會、方案或點位，但各種可能都不會排除，另集團販售連鎖住宿券，新竹福泰未來吹熄燈號後，消費者仍可到集團其他據點使用消費。