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助民眾搬離海砂屋 桃市住宅處推短期安置
桃園市政府協助轄內海砂屋住戶盡速搬離有公安疑慮的房子，針對已核准立案更新會，推出「桃園市高氯離子鋼筋混凝土建築物自行實施都市更新短期安置計畫」，並提供「社會住宅」和「包租代管」2種方案，讓民眾依自身需求做選擇。
桃園市住宅發展處表示，考量都市更新案擬訂和審議過程期間較長，若民眾繼續住在海砂屋內，恐有居住安全疑慮。因此，只要是核准立案的都市更新會，海砂屋結構經住宅處委託的專業技師公會鑑定有安全疑慮，其所有權人或承租人家庭成員在北部均無自用住宅，都可以申請短期安置。
住宅處都市更新科長陳怡芳進一步指出，本次提供短期安置方案分為2種，一種是安置社會住宅，租期一期為3年，租金依家庭成員每人每月平均所得採分級租金制，不過安置時間及地點，須配合各社會住宅受理申請相關規定；另一種是參與包租代管，由租屋服務業者協助民眾尋找適合的房子，安置時間及地點較為彈性。若民眾想進一步瞭解內容，可電洽都市更新科（03）3324700、分機3101-3113。
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