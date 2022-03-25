桃園青年局創立7周年 將推出Podcast及整合資源中心

桃園青年事務局於今年4月即成立滿7週年，為響應3月29日青年節，特別集結輔導的團隊一同舉辦「7週年線上特展-星青年圖鑑」等系列活動，讓民眾了解這些年來青年局的成績；青年局長陳冠穎表示，今年也將推出Podcast 開台新計畫，邀請青年夥伴告訴大家青年創業成功的故事，也會邀請業界厲害前輩來分享心路歷程，並創立青創資源中心來整合所有青創資源，讓民眾有一個單一的窗口來諮詢。

陳冠穎指出，星青年圖鑑主要是讓大家知道青年局7年打造了3座青創基地、1座設計基地、1個服務北區7縣市的青聚點及全台唯一的社會企業中心，針對各新創領域提供創業資源，更舉辦多樣化競賽，提供不同領域人才相互切磋學習，多樣化的青創基地與專業競賽，至今已累計輔導超過500組青年團隊，為產業孵化多元人才。

其中AR2VR為一教育平台更與許多市府局處合作，執行長蔡寶德表示，市府等相關單位請他們去景點現場拍攝再轉換成VR課程，只要擁有手機下載免費app並配戴VR眼鏡，就可以有約200套不同的實境可觀看，讓學習更快速且身歷其境。

而日日職務所創辦人高慶榮原為國中美術老師，不過他一直好奇圍牆外美術教育會是如此，因此5年前回到家鄉桃園大溪做藝術創作，並探討一些農村、廟宇及木藝等相關議題，如何協助大溪的產業讓年輕一輩也能認識延續。