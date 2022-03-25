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苗縣長照大樓及景觀園區動工 盼整合資源提供完善服務
苗栗縣政府因應縣內長照業務需求及人力增加，斥資近億元籌建的長照及衛生教育大樓上午動工，預計380個日曆天完工，大樓基地位於縣衛生局旁，除建築物還規畫與衛生園區共用的停車場，期盼長照大樓園區完工後，能匯集整合社政、衛政及民間資源，提供縣民完整的長照服務。
縣府指出，因應高齡化社會的長照需求，縣府2001年成立長照管理示範中心，2008年配合長照10年計畫更名為苗栗縣政府長期照顧管理中心，是為全國唯一完全整合衛政、社政及 長照10年計畫所有服務方案的單位，盼透過單一窗口為縣內長者及失能者提供全方位服務，打造「成功在地老化、健康樂居山城」願景。
縣長徐耀昌指出，長照中心辦公場所由衛生局遷至縣府第2辦公大樓已近10年，因應長照2.0及業務成長，近年來人力已達80多人，預估員額還將擴編至百人，但現有辦公空間無法容納，因此籌畫新建長照大樓以順利推動業務。但近年物價上漲，工程經費被迫從原來6000萬增到7600萬，最終以9600萬元才順利完成標出。
長照及衛生教育大樓毗鄰衛生局，但因地勢低、落差大，基地去年提供土方回填，包括聯大路改善工程、 竹南蜆仔溝滯洪池工程剩餘土石，總計回填近5萬立方。
新建工程包括長照及衛生教育大樓、園區景觀休憩空間及衛生園區共用停車場，其中大樓主體建築為地上3層，總樓地板面積430坪，提供辦公、衛生教育服務空間。1樓規畫為衛生教育、公共藝術展示區及行政管理課辦公室、會議室；2樓為照護服務課辦公室、照專辦公室、會計室、主任室、檔案室等；3樓為照管辦公室、多功能禮堂。
戶外為園區景觀休憩空間，還有與衛生局園區共用的停車場，可容纳104輛車、85部機車。徐耀昌、議長鍾東錦、後龍鎮長朱秋隆及地方人士多人上午參加動土儀式，場面熱絡。
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