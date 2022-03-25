家樂福物流中心火災 鄭文燦要求加強防災設計

桃園楊梅家樂福物流中心發生火災，引發外界關注。桃園市長鄭文燦今天說，已完成火場清理、火災鑑定和保險公司現勘，要求家樂福將廢棄物合法處理完畢，並加強防災設計。

桃園市楊梅區梅獅路上的家樂福物流中心14日發生火警，由於才剛啟用約8個月，且是家樂福在亞洲地區最大規模示範倉儲，當時發生火災引發外界關注。

鄭文燦中午前往家樂福楊梅物流中心視察火災後續情況時接受媒體聯訪表示，楊梅家樂福物流中心已經完成火場清理，火災鑑定和保險公司現勘。

鄭文燦說，市府已要求家樂福要透過合法清運公司提出清運計畫書，把火災廢棄物送到合格處理場所，市府環保局會全力協助，處理過程也要避免二次災害，在注重工安情況下將廢棄物處理完畢。

鄭文燦也說，楊梅家樂福有7萬平方公尺，這次火災後損失很大，但處理規範仍要按照後續工作進行，將來重建後也要注重防災設計、分艙分流，防火區隔等；雖然這間物流中心是非常先進的自動化倉儲設備，防災設計上也有自動排煙偵測、灑水系統等，但未來還有加強的必要。

鄭文燦也說，家樂福的物流中心都符合建築和消防法，但大型倉儲確實在設計上還可以加強，市府會邀請財團法人住宅中心針對大型倉儲防災設計，提出一些建議。

桃園市政府表示，確切起火原因尚未出爐；桃園市消防局表示，目前仍在進行火災調查，但礙於檢調作業，不方便透露細節。