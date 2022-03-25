竹市寄發使用牌照稅稅單 4月15日前繳稅抽萬元提貨券

新竹市111年使用牌照稅稅單已於22日全面寄發，繳納期限原訂4月30日，因逢假日及勞動節補假，繳納期限順延至5月3日。竹市稅務局今天指出，為鼓勵民眾及早繳稅，凡於4月15日前完成繳納或以線上查繳稅、行動支付、掃描QR-Code或便利商店多媒體機等e化繳稅管道及約定轉帳方式繳納者，可參加抽獎，有機會抽中萬元提貨券。

稅務局指出，為便利民眾繳納稅款，稅務局提供多元繳稅服務，民眾可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者可至4大超商繳納，也可透過自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶等方式繳稅。

因應防疫為降低接觸染疫風險，稅務局也推薦民眾使用手機掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站，或使用開辦繳稅服務行動支付業者APP快速繳稅。

如果未收到或遺失稅單致無法繳稅者，可以使用線上查繳稅服務，輸入車牌號碼加身分證字號，就可查詢到使用牌照稅繳稅資訊，再以信用卡或儲蓄存款帳戶，輕鬆線上繳稅。

稅務局也特別提醒民眾準時繳稅，稅捐稽徵法針對滯納金加徵率部分由以往「每逾2日」按滯納稅額加徵1%，修正為「每逾3日」按滯納稅額加徵1%，最高加徵率由15%降為10%。因此超過繳納截止日5月3日仍未繳納者，將自5月7日起開始加徵滯納金，如果超過30天仍未繳納者，除加徵10%滯納金，還會移送行政執行分署強制執行。