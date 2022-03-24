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桃園大有立體停車場啟用 即日起至4月底免費

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市大有立體停車場今天落成，即日起至4月30日，停車免費。圖/工務局提供
桃園市大有立體停車場今天落成，即日起至4月30日，停車免費。圖/工務局提供

桃園殯葬園區過去常有停車位不足問題，桃園市政府及公路總局斥資5.9億元打造大有立體停車場，今天落成啟用，即日起至4月30日止，提供免費停車優惠，市府歡迎民眾多加利用。

桃園市長鄭文燦表示，市府致力於推動殯葬園區現代化，過去幾年桃園殯葬園區以邊使用、邊改建的方式，完成禮廳更新、火葬設備環保化、空間與周邊污水處理設施的改善。大有立體停車場也是園區改善第一期工程，共有413個汽車格、146個機車位，也提供智慧尋車、車牌辨識、電子繳費等服務。停車場內也設置殯葬管理所辦公室和多媒體會議室，未來祭祀、洽公停車都將更便利。

鄭文燦表示，為了鼓勵民眾多加使用，大有立體停車場即日起至4月30日止，提供免費停車優惠。

鄭文燦也說，市府致力於推動殯葬園區的現代化改造，包括蘆竹、大園和八德的生命園區均已落成，龍潭、平鎮和楊梅的生命園區也都活化，未來規劃再興建桃園殯葬園區二期、觀音與中壢3座園區，並成立「殯葬設施經營管理基金」以調節收支，希望能提升殯葬園區維護管理品質。

桃園市大有立體停車場今天落成，即日起至4月30日，停車免費。圖/工務局提供
桃園市大有立體停車場今天落成，即日起至4月30日，停車免費。圖/工務局提供

桃園 停車場 鄭文燦

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