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參訪客家館舍找創作靈感 鄭文燦盼推銷宣傳明年世客博

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市客家諮詢委員參訪客家館舍，聆聽導覽志工說明乙未戰爭過程。圖／市政府提供
桃園市客家諮詢委員參訪客家館舍，聆聽導覽志工說明乙未戰爭過程。圖／市政府提供

桃園市政府客家事務局今天舉辦桃園市客家諮詢委員會議，首度延伸場外館舍參觀，約100位諮詢委員分搭遊覽車實地參訪客家館舍，認識體驗客家館舍文化，諮詢委員、客家流行音樂家謝宇威今天下午表示，看到桃園客家館舍很驚訝，相當有國際性、前瞻性，如何將客家累積軟體資源結合館舍運用，融入客家人才、影音資源，發揚客家文化。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市明年8月至10月舉辦2023世界客家博覽會，市政府近年相繼興建完成北區客家會館、崙坪文化地景園區、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館，將是明年客博會副展區或衛星展區，結合各縣市在地特色，展現最好的展覽、表演與文化創意，保存、發揚客家歷史文化。

客家諮詢委員會議首次走出戶外，一行人由客家事務局長黃傅淑香陪同，分別搭乘3輛遊覽車一天參訪北區客家會館、1895乙未保台紀念公園、崙坪文化地景園區、永安海螺文化體驗園區及台灣客家茶文化館，實地走訪參觀5大家客館舍，深入認識、體驗各館舍內涵，鄭文燦期許各詢委員成為世客博的推銷員，將桃園客家的潛力、實力與魅力行銷全世界。

創作許多客家歌曲、也是金曲獎歌王謝宇威表示，他看過5大客家館舍後，將為明年世客博創作題曲，他也要為海客文化與石塭牽罟為主的永安海螺文化體驗園區創作主題曲，他希望將客家人才和影音資訊融入館舍內涵。

黃傅淑香表示，客家諮詢委員會成立以來第一次延伸參訪客家館舍，親身體驗桃園客家館舍的進步與發展，由於明年世客博將在8月11日至10月15日展開，希望各委員參訪後提供建議和靈感，利用影響力協助世客博宣傳，讓桃園客家成為台灣亮點。

桃園市客家諮詢委員參訪客家館舍，仔細欣賞館舍內部展覽。圖／市政府提供
桃園市客家諮詢委員參訪客家館舍，仔細欣賞館舍內部展覽。圖／市政府提供
桃園市客家諮詢委員參訪北區客家會館，了解客家山歌與客家詩歌後合影。圖／市政府提供
桃園市客家諮詢委員參訪北區客家會館，了解客家山歌與客家詩歌後合影。圖／市政府提供

桃園 鄭文燦 遊覽車

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