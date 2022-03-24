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桃園春祭大典通知單寫「祝壽」 網驚：國文不能廢
桃園市八德區公所周五將舉行春祭大典，但有民眾發現公所發的通知單上寫著「蒞臨祝壽」，不解清明掃墓要用「祝壽」2字，圖片在地方臉書社團也引起討論。對此，公所承認因為疏忽導致「祝禱」寫成「祝壽」，公所已在網站上公告致歉，今後會加強注意。
桃園八德生命紀念館及大安公墓周五舉行春祭大典，公所此前發出多張通知單，但有民眾不解，清明掃墓是對先人的追思緬懷，莊嚴肅穆的場合怎麼會用祝壽這兩個字，字體還放大處理，感覺對往生者很不敬。
圖片上傳到地方臉書社團，許多網友也不解，「寫錯了吧」、「祝禱寫成祝壽」、「好像哪裡怪怪的」，也有網友說「犯這個錯，確定要廢國文嗎？」
對此，公所表示，邀請卡原本只有製作兩個版本，一個是給貴賓的，邀請卡上載明的是「蒞臨指導」，另一個則是「蒞臨祝祈」。
公所表示，後來考量到部分家屬，可能不知道因疫情趨緩，臨時決定恢復誦經祈福的祭典儀式，所以緊急加印第3個版本約2000張通知單並趕在這星期寄出，沒想到卻因為印刷廠疏忽將「蒞臨祝禱」印成「蒞臨祝壽」。
一字之差引發誤會，公所表示，將另於公所網站上公告致歉，今後亦會加強注意。
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