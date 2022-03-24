桃園綠色工廠輔導表揚11家工廠 籲企業跟進改善

綠能減碳一直是全球趨勢，桃市府經濟發展局積極推動工廠綠色化輔導計畫，除輔導企業落實節能減碳改善外，也推動低碳科技改善、工業鍋爐汰換、綠色運具等子計畫；桃園市長鄭文燦表示，桃園為工業重鎮，也都有參加碳揭露計畫，7年來降了14％左右，空汙也有大幅改善，感謝企業的配合及努力。

經濟發展局依據桃園市發展低碳綠色城市自治條例第26條，訂定「桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫」，提供桃園引進低碳科技的營業場所及工廠等最高補助50萬元，鼓勵各企業能進行自主改善。去年共補助11間廠商，導入低碳科技後3低1高，低汙染、耗能、碳排、高產值，總計節水量達12701度及節電量達394.7萬度，減碳量達2098.9公噸。

鄭文燦今出席桃園市工廠綠色化輔導計畫成果表揚記者會指出，除低碳計畫外，還有1特色為從燃煤燃油改成天然氣的工業用鍋爐補助，桃園以中大型來說有1000個左右，小型500個，目前經發局負責的中大型已完成7成，從燃煤燃油改成天然氣，另外298座改善中，31座基於設備更新還未改善，希望都能達標。

鄭文燦說，除環保署與工業局對電動機車的補助外，經濟發展局持續推動「桃園市智慧用電綠色交通運具補助計畫」，提供本市業者新購電動機車補助，輕型及小型輕型電動機車每輛補助3000元，重型電動機車每輛補助6000元。去年共補助100輛電動機車，預計每年可減少640公斤揮發性有機物、140公斤氮氧化物與81公斤粒狀污染物排放。

鄭文燦表示，桃園針對空汙指標座每年檢討，目前國內國家標準為每立方公尺15微克，桃園去年達到13.4微克，雖為工業聚落，但空汙指標大幅改善，謝謝業界、經發局及環保局努力。