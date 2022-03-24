竹市樹葬園區開園1年植存547人 外縣市比本地多
竹竹苗地區僅新竹市與苗栗縣竹南鎮設樹葬區，新竹市環保樹葬園區「詠生樹」去年3月22日開園迄今滿1年，市府殯葬管理所統計，開園1年植存547人，外縣市植存人數還比本地人多。近期將公告新修正的殯葬管理自治條例，外縣市者樹葬將收4千元費用。
「詠生樹」坐落於生命紀念園區羽化館前方，占地面積達1.1公頃，擁有大片草皮、景觀池、80多棵常青樹。全區共設置5354個穴位，分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏區等6個葬區，植存區採循環使用，每2年翻土一次，不會「客滿」。
市府殯葬管理所統計，環保樹葬園區「詠生樹」目前使用植存547人，特別的是，外縣市使用比例還比本地來得高，新竹市258人、外縣市289人。市府過去也依據台北市樹葬使用經驗，推估詠生樹年使用數為208人，迄今多達547人，數據遠超過2.5倍。
新竹市民政處指出，依據議會甫三讀通過的新竹市殯葬管理自治條例修訂案，近期正式公告後，非本市市民樹葬將收費4000元。若是新竹市市民及市民配偶、直系血親二親等內親屬在2023年12月31日的推廣期前使用詠生樹樹葬園區均免收使用規費，推廣期過後市民使用規費2000元、市民配偶、直系血親二親等內親屬使用規費3000元，
同時為了環保永續、紓解塔位使用壓力，新竹市殯葬管理自治條例也規定若民眾自納骨塔遷出進駐詠生樹樹葬園區，則一律免收使用規費，有需要的民眾可多加利用。
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