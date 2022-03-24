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桃園公私合作推800個奉茶點 用App就能免費取水

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天在2022智慧城市展上，公開與社會企業合作的「奉茶行動 App」。圖／桃園市資科局提供
桃園市政府今天在2022智慧城市展上，公開與社會企業合作的「奉茶行動 App」。圖／桃園市資科局提供

近年來塑膠減量已成為全球共識，桃園市政府今天在2022智慧城市展上，公開與社會企業合作的「奉茶行動 App」。資科局長余宛如表示，透過公私協力，桃園市將有近800個奉茶點提供給民眾取水，簡單就能達到減碳的目的。

資科局表示，「奉茶」是台灣社會早期路邊常見的免費茶水，代表台灣人好客、良善的精神，人情味的象徵，隨著時代變遷，隨手可得的瓶裝水漸漸取代這項文化，也帶來塑膠汙染危機。

資科局指出，根據環保署統計，台灣每年製造生產10億瓶瓶裝水，排列長度等同於環繞地球5.7圈。生產塑膠瓶除了要耗費大量原油、水等地球資源，還會造成空氣汙染、水汙染及溫室氣體排放，只要消費者每年減少1%瓶裝水使用，就可減量近895公噸的二氧化碳。

資科局表示，「奉茶行動App」2020年3月上線後，讓民眾在外都可透過App輕鬆又快速找到願意提供飲水的店家，公私協力下，桃園市目前有近800個奉茶水點，推估今年就能減少1萬6000個寶特瓶，同時減少1488公斤碳排放量。

余宛如表示，2022智慧城市展桃園館主題就是智慧永續，去年桃園是全台唯一參與聯合國氣候峰會COP26的城市，共享機車Go share最早的發源地也是在桃園，為了讓民眾簡單減碳，桃園持續和企業合作，也呼應環保署減碳計畫，希望有更多企業及政府一起加入低碳減塑行動。

桃園 減碳 COP26

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