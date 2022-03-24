時力批桃園台61成「廢土之路」 市府：皆依法裁罰

時代力量立委陳椒華今開記者會指出，桃園台61線旁多處農地遭違法傾倒廢土，地主向桃園市政府檢舉卻未改善，質疑桃園為「無政府狀態」。市府對此回應，違規部分都依法開罰，若持續不改善還會累進處分，絕對不是無作為。

陳椒華指出，今年2個月內接獲3起桃園台61線旁廢土或廢棄物檢舉案，多筆本該是綠色的農地卻呈現土黃色，檢舉8次卻僅開罰3次，質疑桃園市政府包庇護航。

農業局農地管理科長高明‧帕桑表示，陳椒華指的桃園台61線附近農地，農業局皆已認定違反農地利用並移送地政局裁罰，市府也都有列管。

被質疑檢舉8次僅開罰3次，高明‧帕桑解釋是因同一事件還在限期改善時效內，若超過時間還未改善，就會依法裁處且累進處分，直到改善為止。

環保局表示，市府派員到現場勘查，這些土石有些夾雜廢棄物，有些沒有，有夾雜廢棄物的，環保局都有依法告發裁處、移送法辦，但沒有夾雜廢棄物的土石方，不屬廢清法範疇，只能移送農業局及地政局依法裁處。