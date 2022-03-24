桃園台61成「廢土之路」 時力批檢舉沒效成無政府狀態

時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，桃園台61線旁多處農地遭違法傾倒廢土，甚至出現疑似私設土資場，被外界稱為「廢土之路」，地主向桃園市政府檢舉，違規傾倒的狀況卻未改善，嚴重破壞環境，地主們困擾不已，更對檢舉無效的狀況感到無助，質疑桃園為「無政府狀態！」

陳椒華指出，今年2個月內接獲3起桃園台61線旁廢土或廢棄物檢舉案，經查航照圖，多筆本該是綠色的農地，卻呈現土黃色，恐怕還在持續增加中，甚至交通部公路總局的國有地也有遭到佔用的情況，但桃園市政府未能落實法令、強力執法，已讓桃園的珍貴農地淪為不法人士濫倒廢土的棄置場。

陳情人葉霖鴻表示，其中一塊遭傾倒廢土的農地，位於桃園市新屋區著名的葉五美公祠旁，每年祭祖時都會有近萬名葉家子孫前來，桃園市長鄭文燦也會到場，但這兩年農地卻一直被外來砂石車倒棄廢土，去年某日發現大卡車準備倒土時，雖報案後警察立刻前來，但砂石車等警車離開後又調頭傾倒，「這種躲貓貓的遊戲，政府官員有看沒有到」，此外，農地還疑似被開挖7、8米深填埋廢棄物，桃園市府卻未曾開挖確認，非常失職。

遭倒廢土的農地持份地主之一葉進鑫表示，這筆共有的農地在沒有獲得大家同意之下，遭其中一名地主暗中跟行為人簽約接受倒廢土，害家族共同持有的土地遭受侵害，雖然有跟警方報案，並在2020年11月到桃園市農業局陳情，但始終沒有得到任何答覆及建議，倒土的行爲也持續，目前該地已經淪為土石加工場。

對此，陳椒華批評，該案檢舉迄今已逾一年半，檢舉8次僅開罰3次，「廢土依然在 政府卻不在」，令人質疑桃園市政府以消極的不作為包庇或護航，且台61線「廢土之路」也凸顯內政部的營建剩餘土石方與營建事業廢棄物再利用管理出了很大的問題，未掌握流向造成濫倒。

桃園市楊梅警分局表示，針對經常性可能傾倒廢土的狀況，除了加強巡邏，也會尋求民間巡守人力協助，並研議進一步作為。桃園市政府農業局表示，接獲檢舉案時會到現場會勘，針對每筆土地違規樣態，將移請主管機關地政或都發局進行裁罰。