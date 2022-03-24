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竹縣原民推廣中心成立周年 成為原民離鄉的第二個家

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣原推中心成立周年效果顯見，今年同樣提供各項服務給族人，成為族人的第二個家。圖／縣府提供
新竹縣原推中心成立周年效果顯見，今年同樣提供各項服務給族人，成為族人的第二個家。圖／縣府提供

新竹原住民族文化教育產業推廣中心（原推中心）去年3月26日正式啟用，成立已1年，不僅引進原住民族人所需要的各項資源，如研習教室、部落大學、泰雅學堂等，也舉辦藝文展覽、媒合就業等，成為新竹縣原住民人才的培育基地，今年暑期則將辦3場藝文特展，展現原民文化。

縣府原民處長雲天寶表示，原推中心的研習教室及展演場域，使用率高達97%，包括部落大學、泰雅學堂等單位，經常在原推中心舉辦許多訓練課程，原推中心已成為新竹縣原住民人才的培育基地。

他提到，新竹縣有超過2萬原民人口，其中2成設籍竹東鎮，竹東已成原民就業、升學的重要生活區域，原推中心成立的目的就是要協助離鄉背井的族人，在都會區有一處心靈歸屬的多功能教育學習場域。

原推中心也引進法扶資源、負責族語教育的語推組織、輔導青年創業圓夢的創新育成中心、協助族人投入職場的就業服務及提供貸款諮詢的金融輔導，這些服務內容不僅提供諮詢，更能進一步促進媒合機會及資源對接，兼顧原住民族人在文化教育、就業及經濟產業等需求。

雲天寶表示，族人如有法扶需求，可於每周五下午2點到中心，將有律師提供諮詢；為鼓勵青年在地扎根，原推中心進駐的青創中心，也提供實用且專業的課程，同時提供創業圓夢獎金。

今年原推中心將持續提供多元的服務，同時將暑期舉辦3場藝文特展，邀請原住民創作者參與，分別為Sabung藝術家與義興國小學童、新竹尖石梅花部落的策展人古羅文君、苗栗南庄的賽夏族策展人豆宜臻，將不同年代青年所自覺到的文化流失與存續的可能，透過他們的藝術實踐展現於大眾眼前。

原住民 新竹 青年

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