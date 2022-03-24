民眾黨謝立功質疑桃市府圖利中華跆協 市府回應超酸

民眾黨秘書長、桃園市長擬參選人謝立功今天開記者會，質疑中華民國跆拳道協會2018年詐領補助經費，但桃園市政府瀆職縱放；針對指控，桃園市體育局長莊佳佳第一時間回應已追回27萬元補助金，相關資料也移請調查局調查。桃園市新聞處長詹賀舜下午則進一步表示，想以口水博版面，無助搶救選情。

詹賀舜表示，謝立功為了搶救初選低迷選情，對於一個他完全不熟悉的體育賽事，任意指控，缺乏政治人物應有的擔當。

詹賀舜指出，跆拳道大獎賽為奧運跆拳道對打排名最高等級積分賽，跆拳道界眾所皆知，中華跆協2017年拿到主辦權，規劃請桃園市擔任主辦城市。案經體育署同意並核定補助經費，桃園市體育局皆依辦法補助部分經費及提供比賽場地。在跆拳道大獎賽籌辦過程，體育署及體育局都是採取支持的立場並加以協助，這是有助台灣體育活動，無涉及政治。

詹賀舜說，本案結算時發現中華跆協收入大於支出，體育局依照體育署所送大獎賽最終核定版收支結算表重新核算，已在前年2月追回27萬餘元，並無違失，而體育局也在前年7月將中華跆協所送收支結算表等相關資料提供給調查局臺北市調查處，釐清是否還有溢領或重複申報情事。

針對謝立功的質疑，詹賀舜也回酸「謝立功先生初選急了，想以政治口水搏版面，無助於搶救選情，也無法因此獲得民眾的信賴」。