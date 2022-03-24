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桃園囤房稅三讀通過 建商寬限期調高到3年

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府抑制囤房炒作，將持有6戶以上非自用住宅房屋稅率調高到3.6%，修正案獲多數議員支持，但就建商寬限期部分有看法分歧情形，最後透過舉手表決決定3年版本。記者陳俊智／攝影
桃園市政府抑制囤房炒作，將持有6戶以上非自用住宅房屋稅率調高到3.6%，修正案獲多數議員支持，但就建商寬限期部分有看法分歧情形，最後透過舉手表決決定3年版本。記者陳俊智／攝影

桃園市政府抑制囤房炒作，將持有6戶以上非自用住宅房屋稅率調高到3.6%，房屋稅徵收率自治條例修正草案送議會審查，獲多數議員支持，但就建商寬限期部分有意見分歧情形，經過表決，修正案今三讀通過，建商寬限期放寬到3年，而修正後的稅率將於7月實施，明年5月開徵。

桃園目前非自用住宅採單一稅率2.4%，修正後將實施差別稅率，5戶以下維持2.4%，6戶以上則調高到每戶3.6%。針對建商持有新成屋問題，市府認為建案如果2年內銷售8成，應視為待售期，適用2.4%稅率，但超過2年未售，就改採3.6%稅率計算，期望藉此加速建商合理出售房屋。

桃園市議會多數議員都支持修正案，但在建商寬限期部分有不同看法，一派認為寬限期太短，應放寬到3年，但也有人覺得2年時間應該充足；經舉手表決，寬限期最終以14票比10票，通過寬限期放寬為3年版本。

議員牛煦庭表示，囤房稅真正的政策效果，是針對建商沒賣掉的房子加重稅率，讓建商有釋出餘屋的壓力，避免囤積居奇、變相壟斷，以改善市場體質，但多這一年寬限期，會折損政策效果，對於望治心切的青年世代來說，無疑是為德不卒。

議員舒翠玲支持2年版本，認為市府應該做過市場調查，也與建商購通討論過，才定出2年版本，不過既然大會作成決議，也尊重多數人的看法。

議員李伯坊支持3年版本，指建案也有城鄉差距，偏鄉的房子不如都市的房子搶手，銷售可能沒有都市快，這種情況並非建商願意或刻意囤房。他表示，如果只有2年期限，對在偏鄉蓋房子的建商可能不公平，以後會沒人敢在偏鄉蓋房子，而偏鄉的屋齡會越來越大，陷入惡性循環。

偏鄉 桃園 青年

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