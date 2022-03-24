快訊

消失的俄國防部長？美俄軍事熱線「掛斷28天」

高雄化工廠群聚累計13例確診 嘉義婚宴再增2例家人染疫

竹市局處分享林智堅臉書動態 時力議員批不恰當

中央社 / 新竹市24日電

新竹市議會時代力量黨團今天開記者會，批新竹市政府各局處的臉書粉專浮濫分享市長林智堅臉書個人動態，不恰當。竹市府回應，可讓網友知悉跨局處動態及生活資訊。

時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，最近接獲民眾反映，要上新竹市政府的局處臉書Facebook粉絲專頁查找最新資訊時，找不到所需的資訊，只看到各局處浮濫分享市長臉書個人動態。

蔡惠婷說，經過了解後，新竹市有11個一級單位成立粉絲專頁者，6個一級機關成立粉專。以民政處粉專為例，3月起至昨天下午共發布59篇貼文，其中6篇與民政處業務相關，另53篇為分享林智堅個人粉絲頁，連明顯與市政業務無關的文章也轉文分享。

新竹市議員林彥甫認為，各局處的粉專經營應回歸本業，撰文或分享文章時也應與本業有關，一來讓市民清楚各局處的業務內容，當有事情要反映時，才能找到對的單位；二來，當民眾了解各局處業務的最新動態時，也才能成為市政推動幫手，協助傳遞正確即時資訊。

市議員廖子齊指出，大量使用各局處粉專分享市長個人粉專無關市政的內容，其實就是拿公家資源幫市長個人形象做宣傳，這些累積到的關注和聲量都是在林智堅卸任後仍然可以帶走的私人粉專上，此舉非常不恰當。

新竹市政府透過新聞稿回應，市長臉書發布各項市政建設、政策與活動資訊，攸關民眾知的權利，並蒐集民眾意見作為施政參考。

竹市府表示，各局處臉書分享市長臉書，可讓更多網友知悉跨局處動態及生活資訊，各局處努力發文、轉文，都是開放政府與民溝通的積極表現。

新竹 時代力量 林智堅

延伸閱讀

推動台大分院湳雅院區擴院 林智堅：會向中央爭取經費

竹市局處臉書狂分享林智堅貼文 時力控綁架公器私用

嫩照出土網友虧「胖虎隊」 林智堅發文放閃：老婆更愛

HBL／光復冠軍男籃英雄夜嗨翻 教練陳定杰破百體重數字曝光

相關新聞

紫蝶最大繁殖地蝶量大不如前 林管處廣植蜜源植物

苗栗縣竹南鎮濱海森林地帶20年前被證實是斯氏紫斑蝶的繁殖熱區，北返紫蝶曾爆量超過10萬隻，但近年紫蝶數量大不如前，新竹林...

桃園囤房稅三讀通過 建商寬限期調高到3年

桃園市政府抑制囤房炒作，將持有6戶以上非自用住宅房屋稅率調高到3.6%，房屋稅徵收率自治條例修正草案送議會審查，獲多數議...

黨內互打？竹北綠營民代控遭綠網軍攻擊 縣黨部急切割

民進黨籍竹北市民代表蔡蕥鍹在臉書控訴遭到民進黨網軍攻擊，要求黨中央正視問題，此番言論掀起爭議，更引起支持者之間互相筆戰，...

民眾黨謝立功質疑桃市府圖利中華跆協 市府回應超酸

民眾黨秘書長、桃園市長擬參選人謝立功今天開記者會，質疑中華民國跆拳道協會2018年詐領補助經費，但桃園市政府瀆職縱放；針...

民眾黨質疑圖利跆協 桃市體育局：已要求繳回溢領補助

民眾黨桃園市長擬參選人謝立功今天舉行記者會，質疑中華民國跆拳道協會2018年以不實預算表和收支結算表詐領補助經費，桃園市...

桃園大溪墓區即起交管 旅遊景點連假交管疏道避塞車

今年清明節4天連續假期將至，隨疫情緩和，桃園市清明節掃墓可能湧現人潮，4月2日6時至12時高速公路交流道實施高乘載管制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。