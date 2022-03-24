竹市局處分享林智堅臉書動態 時力議員批不恰當

新竹市議會時代力量黨團今天開記者會，批新竹市政府各局處的臉書粉專浮濫分享市長林智堅臉書個人動態，不恰當。竹市府回應，可讓網友知悉跨局處動態及生活資訊。

時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，最近接獲民眾反映，要上新竹市政府的局處臉書Facebook粉絲專頁查找最新資訊時，找不到所需的資訊，只看到各局處浮濫分享市長臉書個人動態。

蔡惠婷說，經過了解後，新竹市有11個一級單位成立粉絲專頁者，6個一級機關成立粉專。以民政處粉專為例，3月起至昨天下午共發布59篇貼文，其中6篇與民政處業務相關，另53篇為分享林智堅個人粉絲頁，連明顯與市政業務無關的文章也轉文分享。

新竹市議員林彥甫認為，各局處的粉專經營應回歸本業，撰文或分享文章時也應與本業有關，一來讓市民清楚各局處的業務內容，當有事情要反映時，才能找到對的單位；二來，當民眾了解各局處業務的最新動態時，也才能成為市政推動幫手，協助傳遞正確即時資訊。

市議員廖子齊指出，大量使用各局處粉專分享市長個人粉專無關市政的內容，其實就是拿公家資源幫市長個人形象做宣傳，這些累積到的關注和聲量都是在林智堅卸任後仍然可以帶走的私人粉專上，此舉非常不恰當。

新竹市政府透過新聞稿回應，市長臉書發布各項市政建設、政策與活動資訊，攸關民眾知的權利，並蒐集民眾意見作為施政參考。

竹市府表示，各局處臉書分享市長臉書，可讓更多網友知悉跨局處動態及生活資訊，各局處努力發文、轉文，都是開放政府與民溝通的積極表現。