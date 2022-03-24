黨內互打？竹北綠營民代控遭綠網軍攻擊 縣黨部急切割

民進黨籍竹北市民代表蔡蕥鍹在臉書控訴遭到民進黨網軍攻擊，要求黨中央正視問題，此番言論掀起爭議，更引起支持者之間互相筆戰，逼得民進黨新竹縣黨部跳出來切割，指出蔡所謂「網軍說」，是她個人立場「與本黨無關，特此聲明。」

民進黨新竹縣黨部回應，近期確實收到各方基層反映蔡蕥鍹代表與其他黨內人士有摩擦，已經勸戒蔡發言勿過激，避免黨內互相攻擊的行為影響民進黨聲譽，希望各方及支持者都保持理性。

據了解，蔡蕥鍹因其宗教為由的反同性戀立場，近來飽受民進黨支持者批評，認為她過去立場未與黨內統一，還頻頻示好其他政黨的政治人物，不滿她有意代表民進黨參選新竹縣議員，因此翻出蔡過去種種與黨內不同調的行為及發言，希望阻止她代表民進黨參選，還有聲音希望蔡能自行退黨。

尤其日前民進黨前桃園市議員王浩宇及網紅四叉貓因翻出蔡蕥鍹過去支持「彩虹媽媽」入校園的言論，蔡更是直接槓上他們，大打網路口水戰，蔡甚至直言這些都是民進黨派出的網軍，來攻擊她一個手無寸鐵的基層民代。