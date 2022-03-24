快訊

消失的俄國防部長？美俄軍事熱線「掛斷28天」

高雄化工廠群聚累計13例確診 嘉義婚宴再增2例家人染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黨內互打？竹北綠營民代控遭綠網軍攻擊 縣黨部急切割

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
王浩宇與蔡蕥鍹網路掀筆戰，隔空互嗆，讓雙方支持者也戰成一團。圖／翻攝自王浩宇、蔡蕥鍹臉書
王浩宇與蔡蕥鍹網路掀筆戰，隔空互嗆，讓雙方支持者也戰成一團。圖／翻攝自王浩宇、蔡蕥鍹臉書

民進黨籍竹北市民代表蔡蕥鍹在臉書控訴遭到民進黨網軍攻擊，要求黨中央正視問題，此番言論掀起爭議，更引起支持者之間互相筆戰，逼得民進黨新竹縣黨部跳出來切割，指出蔡所謂「網軍說」，是她個人立場「與本黨無關，特此聲明。」

民進黨新竹縣黨部回應，近期確實收到各方基層反映蔡蕥鍹代表與其他黨內人士有摩擦，已經勸戒蔡發言勿過激，避免黨內互相攻擊的行為影響民進黨聲譽，希望各方及支持者都保持理性。

據了解，蔡蕥鍹因其宗教為由的反同性戀立場，近來飽受民進黨支持者批評，認為她過去立場未與黨內統一，還頻頻示好其他政黨的政治人物，不滿她有意代表民進黨參選新竹縣議員，因此翻出蔡過去種種與黨內不同調的行為及發言，希望阻止她代表民進黨參選，還有聲音希望蔡能自行退黨。

尤其日前民進黨前桃園市議員王浩宇及網紅四叉貓因翻出蔡蕥鍹過去支持「彩虹媽媽」入校園的言論，蔡更是直接槓上他們，大打網路口水戰，蔡甚至直言這些都是民進黨派出的網軍，來攻擊她一個手無寸鐵的基層民代。

蔡蕥鍹受訪表示，王浩宇攻擊她的言論實是擾亂竹北選情，隔空喊話王浩宇「請好好經營自己的高雄三民區，不要操弄網軍」；王浩宇也發文稱蔡打電話到民進黨高雄市黨部給主委趙天麟要求開除他，蔡今天則回批王「你是通靈還是觀落陰？」，否認打電話給趙天麟。

民進黨新竹縣黨部發聲明，切割民進黨竹北市民代蔡蕥鍹言論。記者巫鴻瑋／翻攝
民進黨新竹縣黨部發聲明，切割民進黨竹北市民代蔡蕥鍹言論。記者巫鴻瑋／翻攝
蔡蕥鍹發文控王浩宇操弄網軍，要求民進黨中央正視問題。圖／翻攝自蔡蕥鍹粉絲專頁
蔡蕥鍹發文控王浩宇操弄網軍，要求民進黨中央正視問題。圖／翻攝自蔡蕥鍹粉絲專頁

民進黨 王浩宇 新竹

延伸閱讀

資深黨員陪登記高呼「議會需要鯰魚」 王浩宇賣股籌款

退休不煩惱 專家建議掌握三原則

民進黨議員初選激烈 林錫耀：黨內初選應克制別鬥太兇

離開高雄轉戰北市？王浩宇：絕對不可能

相關新聞

紫蝶最大繁殖地蝶量大不如前 林管處廣植蜜源植物

苗栗縣竹南鎮濱海森林地帶20年前被證實是斯氏紫斑蝶的繁殖熱區，北返紫蝶曾爆量超過10萬隻，但近年紫蝶數量大不如前，新竹林...

桃園囤房稅三讀通過 建商寬限期調高到3年

桃園市政府抑制囤房炒作，將持有6戶以上非自用住宅房屋稅率調高到3.6%，房屋稅徵收率自治條例修正草案送議會審查，獲多數議...

黨內互打？竹北綠營民代控遭綠網軍攻擊 縣黨部急切割

民進黨籍竹北市民代表蔡蕥鍹在臉書控訴遭到民進黨網軍攻擊，要求黨中央正視問題，此番言論掀起爭議，更引起支持者之間互相筆戰，...

民眾黨謝立功質疑桃市府圖利中華跆協 市府回應超酸

民眾黨秘書長、桃園市長擬參選人謝立功今天開記者會，質疑中華民國跆拳道協會2018年詐領補助經費，但桃園市政府瀆職縱放；針...

民眾黨質疑圖利跆協 桃市體育局：已要求繳回溢領補助

民眾黨桃園市長擬參選人謝立功今天舉行記者會，質疑中華民國跆拳道協會2018年以不實預算表和收支結算表詐領補助經費，桃園市...

桃園大溪墓區即起交管 旅遊景點連假交管疏道避塞車

今年清明節4天連續假期將至，隨疫情緩和，桃園市清明節掃墓可能湧現人潮，4月2日6時至12時高速公路交流道實施高乘載管制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。