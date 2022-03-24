民眾黨質疑圖利跆協 桃市體育局：已要求繳回溢領補助

民眾黨桃園市長擬參選人謝立功今天舉行記者會，質疑中華民國跆拳道協會2018年以不實預算表和收支結算表詐領補助經費，桃園市體育局卻瀆職縱放，要求市長鄭文燦出面說明。市府回應，已函請中華跆協依比例繳回27萬元補助經費，市府也配合教育部體育署及法務部調查局調查，倘若還有溢領款項，將請跆協依規繳回。

謝立功表示，桃園市體育局2018年共補助626個民間單位共1億5762萬元，其中17個單位獲補助超過100萬元，但光是中華跆協大獎賽拿到的補助就有858萬元，「當年沒有其他民間體育競賽團體補助超過400萬元，為何獨厚中華跆協？」

謝立功質疑，該賽事僅3天，中華跆協當年6月11日函請市府共同舉辦賽事，市府卻在未經專案審查會議及議會預算審查下，短短17天就同意擔任共同主辦單位、補助經費；體育局8月9日匯款450萬元給中華跆協後，隔日就召開第2次跨部會協調會議，過程中疑要求中華跆協為立委、市議員及里長舉辦歡迎晚宴，「是否有違法對價疑慮？」

謝立功說，教育部體育署2019年8月，調查發現中華跆協接受不同機關補助，收支結算表隱藏桃園大獎賽511萬元收入，且市府無償借用體育場館，結報資料中還有高達超過500萬元場地支出；但就算當時的中華跆協監事趙安華多次向市長信箱檢舉，審計部也公開審查結果，桃園市體育局卻僅發函要求中華跆協說明，沒追繳中華跆協溢領的補助經費，令人不解。

體育局回應，「2018世界跆拳道大獎賽」共近40個國家、256位選手來台參賽，體育局2018年編列補助預算，經議會審議通過，後來跆協當年12月25日報送賽事計畫書等相關資料申請核撥補助經費，體育局依實際執行情形同意核結補助858萬元。

體育局表示，審計部2019年10月審核大獎賽各項經費支出時，發現中華跆協接受不同機關補助，且編列不同版本收支結算表，教育部體育署也發現中華跆協收入大於支出，因此體育局重新計算補助經費後，已函請跆協依比例繳回27萬元，並將收支結算表等相關資料，提供法務部調查局台北市調查處，配合體育署及調查局調查，若經查還有溢領款項，將請跆協依規繳回。