桃園大溪墓區即起交管 旅遊景點連假交管疏道避塞車
今年清明節4天連續假期將至，隨疫情緩和，桃園市清明節掃墓可能湧現人潮，4月2日6時至12時高速公路交流道實施高乘載管制，大溪、龍潭警分局今天上午表示，因應轄區公墓、大溪老街、石門水庫、小人國、角板山知名景點及台3線易壅塞路段，規畫交通管制或疏導，本周起至4月5日的例假日，大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓區周邊道路執行交通管制疏導，請民眾配合以免塞車延誤掃墓或遊興。
大溪警方表示，大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓區最近清明節前，民眾提早掃墓，人車增加，警方本周起至清明節規畫各墓區交通管制疏導，前往佛光山寶塔寺、和平禪寺周邊單向管制，掃墓民眾由復興路一段23巷、145巷及桃58線等3處路口進入，自美和路至復興路離開；美華公墓道路狹窄，公墓路口管制車輛進入，呼籲民眾警方疏導指示行駛。
龍潭警方表示，龍潭轄區石門水庫、小人國等景點，清明連假將吸引遊客戶外遊玩，適逢清明掃墓，警方將在公墓區出入口及前往景點的台3線中豐路、國3高原交流道執行交通管制疏導，請民眾配合，避免造成塞車。
大溪警方表示，清明4天連假預料許多遊客前往大溪、復興區景點戶外旅遊，大溪老街、石門水庫、角板山風景區週周邊道路，警方將執行即時疏導、隨時監控路況交通疏導管制措施，也籲請遊客盡量避開連假上午至中午時段，避免與掃墓車流同時湧入大溪造成塞車，假期下午返程尖峰時段，請遊客改道台3線往三鶯交流道、或由台3乙線往龍潭交流道，避開國3大溪交流道周邊道路壅塞。
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