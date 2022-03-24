推動台大分院湳雅院區擴院 林智堅：會向中央爭取經費
新竹市府協助推動新竹台大分院新竹醫院湳雅院區擴院，市長林智堅今指出，他數度與新竹台大分院余忠仁院長會面共商新建院區事宜，現已將湳雅院區大方向出爐，將打造「國家級防疫及智慧健康照護中心」。近期會與立法委員柯建銘向中央爭取經費專案補助，為新竹地區打造醫學中心等級醫療機構。
新竹台大分院說，「國家級防疫及智慧健康照護中心」規畫三大重點服務，第一，醫學中心急重罕症照護服務，兼具教學、研究任務，提升區域整體醫療能量；第二，國家級智慧防疫醫院，設有急診負壓隔離專區、防疫病室、正壓手術室、感控專區設計等；第三是智慧醫療模式應用，建置室內定位、跌倒偵測系統，強化無接觸醫療服務。
此外，將整合湳雅院區、經國院區與生醫醫院三院資源，成立「智慧健康照護模範中心」，透過AI智慧醫療，推動全齡精準健康的服務模式，加速預防醫學發展，更結合社區醫療與長照2.0政策ABC據點設立的長照資源，導入遠距醫療等醫療新科技，跨域整合產業服務，提供完整且精準的照顧鏈，守護市民健康。
新竹台大分院院長余忠仁指出，為使計畫更符合現況，新竹台大分院新竹醫院提出「可行性評估報告書」，已於去年12月8日通過校務發展規畫委員可行性評估審查。
余忠仁說，為提升大新竹地區醫療品質與資源，自去年起整併國立台灣大學醫學院附設醫院新竹分院、竹東分院、生醫園區分院三院區，透過業務整合、資源共享、角色分工發揮最大效果，提供大新竹地區民眾更優質之醫療服務，湳雅院區設置也將以大新竹唯一醫學中心規模醫院為目標來規劃。
市府衛生局表示，「國家級防疫及智慧健康照護中心」設立是市府重要衛生政策，將結合智慧醫療，提升都市機能，推廣樂齡健康照顧，強化預防保健，推動地方特色，引領全國生技醫療產業發展，提供居民宜居的健康智慧城，保障人民健康及生命安全，達成大新竹共好目標。
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