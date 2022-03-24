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疫後健康新生活 竹縣推健走萬步、買健康餐抽禮券300元
新竹縣政府24日宣布舉辦「後疫情時代—健康新生活運動」，鼓勵民眾多健走並採買健康餐盒，今日也邀請縣府「百萬健走王」政風處長章宗耀、交旅處長游志祥現身說法，並邀請民眾於4月至8月，每月健走20萬步並完成表單，可月抽300元禮券。
新冠肺炎疫情打亂全民生活作息，疫情趨緩之際，縣府鼓勵民眾以健走重拾運動習慣，搭配健康飲食找回健康，宣布自4月1日至8月31日止，辦理每人每月健走萬步抽獎活動，衛生局說，活動期間內，民眾只要每月走20萬步，並按月上網填寫Google表單，衛生局每月將在其中抽出40名幸運兒獲得300元禮券。
政風處長章宗耀去年4月14日至9月30日，參加人事處辦理的健走活動，短短5個多月累計步數達588萬餘步，榮登「百萬健走王」，他說，健走是最簡單且方便的運動方式，除了遛狗時順便健走，每天也會把握高鐵通勤的零碎時間走路，工作休息時間也會在辦公室內走一走，就連回到家也是邊看電視邊走。
章宗耀說，健走習慣後，他發現自己每天都能走上萬步，為了不被機器制約，他現在都不用計步器，照樣天天都能維持健走的好習慣。另一位「百萬健走王」交旅處長游志祥也表示，走路是最基本、最有效的運動，把握「能走就不坐」的原則，除了工作通勤用走路，休假也能多到戶外登山走步道。
衛生局長殷東成指出，疫情期間大家都悶壞，民眾用手機掃描衛生局官網提供的QR code的就能參加活動，鼓勵民眾健康飲食，民眾於8月1日至8月31日期間內，購買衛生局認證的健康餐盒5個，在9月5日前活動線上表單，衛生局也將於9月14日抽出60人獲300元商品禮券。
縣長楊文科日前在臉書po出年輕時的照片，自嘲「有人說他以前像秦漢，現在像洪金寶」，除了歲月無情，也讓他深刻體悟就是要運動，邀請大家一起響應健走、健康飲食。
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