竹市局處臉書狂分享林智堅貼文 時力控綁架公器私用

時代力量新竹市議會黨團今天開記者會，批評竹市各局處粉專成天分享市長林智堅臉書貼文，光民政處3月迄今發布59篇貼文，達53篇分享市長貼文，不乏爬山、吃美食等無關業務內容。時力直指是「公器私用」，已造成民眾反感，並懷疑市長秘書粉專一把抓，可能侵害民眾隱私權、傷害局處專業形象。

針對時代力量批評，市府回應，市長臉書發布各項市政建設、政策與活動資訊，攸關民眾知的權利，並蒐集民眾意見作為施政參考。至於各局處臉書分享市長臉書，可讓更多網友知悉跨局處的動態及生活資訊。各局處努力發文轉文，都是開放政府、與民溝通的積極表現。

市議員蔡惠婷、廖子齊、林彥甫與南區議員擬參選人陳鶴文今天開記者會，高喊「市長別綁架局處粉專、市民要看業務資訊」口號。蔡惠婷也拿出多個局處臉書粉絲專頁截圖，表示市府15個一級單位11個成立粉專，但從去年開始「積極」分享市長臉書貼文，最近更是變本加厲，幾乎是浮濫分享，引起民眾反感，堪稱全台首見。

「局處粉專是公共財，不該被當宣傳公器私用！」林彥甫、廖子齊強調，很多縣市局處粉專用心分享自家業務、工程資訊等，雖然竹市局處粉絲專頁小編也用心，但卻因同時大量分享跟業務無關的市長貼文，導致民眾到局處粉專找不到所需的資訊，就有市民反映衛生局粉專找疫苗施打訊息，結果看到的都是市長的貼文。

陳鶴文也認為，粉絲專頁有即時更新、容易推播特性，因此，應以發布局處最新消息為主，長期發布與業務無關的消息，將導致民眾不再按讚、不再瀏覽。根據臉書演算法程式，只要臉書察覺此類貼文無法吸引民眾的興趣，會自動減少該局處粉專文章的推播，導致民眾的臉書河道上不再看到局處粉專。

蔡惠婷也提到以警察局粉專3月22日分享市長舊照文為例，有民眾留言表示奇怪後，下面有人留言表示：「分享市長臉書而已。會洗你的腦改變你的立場嗎？也太高估了吧！」她發現留言者是市長室的楊姓祕書，直言核心幕僚竟藐視民眾心聲，相當不妥。