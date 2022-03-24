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苗縣頭屋國小震災報損1300萬元 主因擋土牆傾斜

中央社 / 苗栗縣24日電

花東外海23日發生芮氏規模6.6強震，教育部統計全台155校受災，其中苗栗縣頭屋國小報損新台幣1300萬元，校方指出，因校園擋土牆多處裂縫、傾斜，對師生、居民造成潛在危險。

頭屋國小校長謝福鈞今天接受媒體聯訪表示，校園北側擋土牆於民國78年興建，至今已達33年，110年監測發現長約100餘公尺的牆面，最大位移量約23.8公分，高約393公分的牆面，傾斜角度約3.5度，已超過規範值約12倍，此次地震過後，裂縫和傾斜角度可能都更加劇烈。

由於擋土牆上方目前正進行校舍興建，下方又緊鄰人車往來頻繁街道，雖然校方已經張貼「危險！人車勿近！本擋土牆有倒塌傾倒之虞」，但每天仍有許多車輛，沿著擋土牆停放，校方也無法強制驅離。

謝福鈞指出，為解除這個潛在性的危險，避免每次地震時就擔心害怕，釜底抽薪的辦法，就是將整面擋土牆重新整建，初估總經費約1300萬元，在尚未核准、動工之前，還是提醒居民不要接近，以確保安全。

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