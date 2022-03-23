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眷村不一定支持？ 羅智強：鄭文燦何不來走一走

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員羅智強步行桃園。圖／摘自臉書
台北市議員羅智強步行桃園。圖／摘自臉書

桃園市長鄭文燦今天上午接受節目「齊有此理」訪問，提到有意競爭桃園市長的羅智強，鄭說，其實眷村也不一定支持羅智強；對此，羅智強表示，「鄭文燦何不走一走？」

羅智強表示，鄭文燦的評論有其中肯之處，先肯定羅智強「參選人有那一份意志或決心都是好事」，但也指出「苦行跟了解民意是兩回事」。

羅智強表示，走了100公里，他看法和鄭文燦一樣，勤走不等於能了解民意，但是「了解民意最好的方式就是勤走」，這是為什麼要開始「桃園千里行」的初心。

至於鄭文燦説「眷村也不一定支持羅」，羅智強說，「謝謝你的看輕，我會把這句話當成對自己的勉勵，我要爭取的不只是眷村的支持，而是全桃園人民的認同。」

羅智強表示，如果他決定參選桃園市長，會用100倍的努力，在年底，用桃園的投票結果，讓鄭文燦改觀。

羅智強表示，想以「走路人」的經驗，野人獻曝建議鄭文燦多走出辦公室，多在街上聽聽人民的聲音。這樣更容易知道人民的心聲，也對身體健康有幫助。

羅智強 鄭文燦 桃園 眷村

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