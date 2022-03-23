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苗栗縣啟動聯合稽查 未發現日本福島5縣食品

中央社 / 苗栗縣23日電

因應日本福島5縣食品開放進口，苗栗縣政府今天辦理聯合稽查，針對市售日本食品加強查核產地標示，目前縣內賣場、販售通路尚未發現有來自福島5縣食品。

衛福部食藥署已於2月21日公告開放日本福島等5縣大部分食品進口，包括福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的進口食品，須檢附產地證明與輻射證明等文件。

苗栗縣政府今天啟動日本進口食品跨局處聯合稽查，由衛生局會同工商發展處、政風處和消保官共同前往頭份市尚順購物中心，查核小三美日門市、寶雅生活館門市、HAMA壽司等餐飲及販售場所，未見有福島5縣食品。

衛生局透過新聞稿表示，針對日本福島5縣食品，縣府從「落實源頭管理」、「加強稽查產地標示」、「擴大高風險產品抽驗」等面向管理，將分別至食品輸入、食品販售等食品供應鏈，擴大稽查食品來源及抽驗。

衛生局指出，今年預計稽查650件日本進口食品之來源與標示、抽驗60件市售日本食品檢測放射性核種（碘-131、銫-134、銫-137），為縣民做好嚴格把關。

日本 福島 衛生局 苗栗縣

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