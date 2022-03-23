快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市新增多功能科技執法 北大、西大路口6月底前上路

聯合報 / 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導
新竹市警察局今年獲交通部補助，最近敲定在北大路、西大路口建置科技執法，昨天完成會勘，預計6月底前上路。圖／市議員劉康彥提供
新竹市警察局今年獲交通部補助，最近敲定在北大路、西大路口建置科技執法，昨天完成會勘，預計6月底前上路。圖／市議員劉康彥提供

新竹市近年陸續建置多功能科技執法設備，嚇阻違規用路行為，市府交通隊統計，去年在慈雲路、埔頂二路口建置科技執法後，路口交通事故大減4成。今年獲交通部補助，最近敲定在北大路、西大路口建置科技執法，昨天完成會勘，預計6月底前上路。

北大路與西大路口鄰近城隍廟與市區，屬竹市重要幹道，由於周邊店家不少，路口常有違規停車等影響交通，市府有鑒於鄰近北大路與西大路口的市立棒球場，將於下半年重新開幕，交通勢必是一大考驗，超前部署在該路口4個方向建置科技執法設備。

新竹市警察局交通隊指出，近年陸續在火車站、城隍廟、巨城周邊與慈雲路、埔頂二路建置科技執法，第5處就選定北大路與西大路口，該設備由交通部補助，昨天邀集市府交通處、台電以及議員會勘確認建置設備地點；科技執法可同步偵測闖紅燈、超速、違規左右轉（紅燈右轉、紅燈左轉）、跨越雙黃線行駛與違規停車等違規行為。

「建置科技執法不是搶錢，而是搶命！」市警局交通隊強調，科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，去年9月在慈雲路、埔頂二路建置科技執法，其實開單日平均8件效益不高，但路口交通事故從前年41件降至26件，路段交通事故也從133件大減至92件，事故下降也代表拯救了可能因事故傷亡的人命。

市議員李妍慧、劉康彥昨天都參與交通隊會勘，陪同協調北大與西大路路口科技執法辨識設備的架設桿的位置，2人都認同科技執法可避免浪費執勤人力、有效提升道路車型安全，也不忘提醒民眾偵測範圍達50公尺，民眾切勿在路口違停，恐被偵測開罰。

市警局交通隊指出，目前也透過警政署專案申請建置新的科技執法設備，已獲核准4處分別為經國與中正路口、經國與公道五路口、光復與學府路口、慈雲與公道五路口，待經費核撥下來。另有5處也準備爭取市府自籌經費，包括武陵高架中正匝道、西大路民富街口、東大與北大路口、西濱美山聯絡道與經國路與鐵道路口，提升用路安全。

新竹市警察局今年獲交通部補助，最近敲定在北大路、西大路口建置科技執法，昨天完成會勘，預計6月底前上路。圖／市議員李妍慧提供
新竹市警察局今年獲交通部補助，最近敲定在北大路、西大路口建置科技執法，昨天完成會勘，預計6月底前上路。圖／市議員李妍慧提供

新竹 城隍廟

延伸閱讀

一區一運動中心 竹市香山綜合休閒運動館明年6月完工

飆仔別跑！聲音照相科技執法告發 一年1216件

竹縣首支固定式聲音照相執法 3周就拍下553輛分貝超標

台中五岔路口科技執法滿月　取締近7000件違規！

相關新聞

竹市新增多功能科技執法 北大、西大路口6月底前上路

新竹市近年陸續建置多功能科技執法設備，嚇阻違規用路行為，市府交通隊統計，去年在慈雲路、埔頂二路口建置科技執法後，路口交通...

改造空軍桃園基地設施群 航空城園區將有3座博物館

桃園航空城計畫進入建設階段，由於開發範圍包括前空軍桃園基地，有黑貓中隊使用過的機棚、宿舍等建築，桃園市府目前將這些設施列...

兒童節將至...鄭文燦表揚791模範兒童 10亮點學生語文體育身懷絕技

一年一度兒童節將至，桃園市政府今天下午在市立圖書館平鎮分館舉行模範兒童表揚，今年各國小學生791人當選模範兒童，其中10...

美福倉儲清運進度引桃議員關切 業者承諾20天內完成

桃園市美福倉儲10日起火，18日業者吊怪手至4樓倉儲開始清運廢棄物，但至今仍未清完，6樓倉儲甚至因樓板結構不穩還未開始，...

崧虹科技響應回台投資15億 鄭文燦：期許成工業4.0典範

響應台商回台投資政策，崧虹科技公司投資15億元在桃園八德興建智慧化廠房，規畫打造地上3層、地下1層的企業營運總部，創造約...

影／苗栗旅遊節頒獎 百萬休旅車得主現身分享喜悅

苗栗縣政府在去年疫情趨緩後，為促進觀光產業復甦加碼推出的「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場舉辦頒獎典禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。