竹市新增多功能科技執法 北大、西大路口6月底前上路

新竹市近年陸續建置多功能科技執法設備，嚇阻違規用路行為，市府交通隊統計，去年在慈雲路、埔頂二路口建置科技執法後，路口交通事故大減4成。今年獲交通部補助，最近敲定在北大路、西大路口建置科技執法，昨天完成會勘，預計6月底前上路。

北大路與西大路口鄰近城隍廟與市區，屬竹市重要幹道，由於周邊店家不少，路口常有違規停車等影響交通，市府有鑒於鄰近北大路與西大路口的市立棒球場，將於下半年重新開幕，交通勢必是一大考驗，超前部署在該路口4個方向建置科技執法設備。

新竹市警察局交通隊指出，近年陸續在火車站、城隍廟、巨城周邊與慈雲路、埔頂二路建置科技執法，第5處就選定北大路與西大路口，該設備由交通部補助，昨天邀集市府交通處、台電以及議員會勘確認建置設備地點；科技執法可同步偵測闖紅燈、超速、違規左右轉（紅燈右轉、紅燈左轉）、跨越雙黃線行駛與違規停車等違規行為。

「建置科技執法不是搶錢，而是搶命！」市警局交通隊強調，科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，去年9月在慈雲路、埔頂二路建置科技執法，其實開單日平均8件效益不高，但路口交通事故從前年41件降至26件，路段交通事故也從133件大減至92件，事故下降也代表拯救了可能因事故傷亡的人命。

市議員李妍慧、劉康彥昨天都參與交通隊會勘，陪同協調北大與西大路路口科技執法辨識設備的架設桿的位置，2人都認同科技執法可避免浪費執勤人力、有效提升道路車型安全，也不忘提醒民眾偵測範圍達50公尺，民眾切勿在路口違停，恐被偵測開罰。