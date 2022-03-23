改造空軍桃園基地設施群 航空城園區將有3座博物館

桃園航空城計畫進入建設階段，由於開發範圍包括前空軍桃園基地，有黑貓中隊使用過的機棚、宿舍等建築，桃園市府目前將這些設施列為市定古蹟並進行修復，計畫打造3座博物館，保留空軍珍貴史料及記錄航空城開發演進過程。

桃園市長鄭文燦今主持市政會議時指出，前空軍桃園基地設施群在2016年被指定為市定古蹟，2020年由桃園航空城推動委員會文化資產組依古蹟價值意義調整都市計畫，畫設了13公頃文化資產保留區，7處公園用地和古蹟保存區共有60多棟建築被保留下來。

鄭文燦表示，設施群中，黑貓中隊曾使用過的機棚已經修復，05警戒區的修復工程預計今年10月動工，拚明年底完工，接續還會有照相技術中隊、黑貓中隊飛行員宿舍、減壓室、耐爆氣象觀測站、指揮所及黑貓中隊機棚附屬設施等區域的修復工程，預計2025年底全數完成。

文化局指出，古蹟修復後，將分做四大區塊規畫使用，用途包括「航空城城市記憶博物館」、「空軍基地博物館」、「考古遺址博物館」和「促參（ROT）規劃區」，以保存航空城文化資產，再造國防教育歷史現場，以及記錄區域變遷與記憶，讓文化歷史保存與都市計畫並進。

此外，在文化部「再造歷史現場計畫」與國防部的支持下，文化局也辦理了多項古蹟調查、口述記錄及紀錄片拍攝等工作，也在航空城聯合服務中心籌設再造歷史現場計畫駐地工作站，預計於6月24日掛牌，屆時將提供解說服務，讓民眾瞭解航空城古蹟活化、文史保存的過程。