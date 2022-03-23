兒童節將至...鄭文燦表揚791模範兒童 10亮點學生語文體育身懷絕技

一年一度兒童節將至，桃園市政府今天下午在市立圖書館平鎮分館舉行模範兒童表揚，今年各國小學生791人當選模範兒童，其中10 人榮膺亮點學生，鄭文燦與每位模兒童合影肯定表現，他表示，模範兒童一班一人，全市791人在各領域傑出表現，成為同學表率，尤其孩子須全方位人格培養，國小是最美好時光、最美好的回憶。

市府教育局今年選拔國小模範兒童表揚，各校每人選拔一人，全市總共選出791位模範兒童，其中慈文國小鄭卉姄、奎輝國小鐘巧恩、復旦國小陳千青、大成國小高季可、文化國小戴郭承叡、忠貞國小楊景翔、南崁國小陳昕妍、大勇國小李樁祈、興仁國小劉世硯、楓樹國小莊千億10人榮膺亮點學生。

泰雅族小6學生鐘巧恩在說唱展露天分，參加原住民說唱藝術比賽國小組特優及鄉土歌謠原住民語系國小組特優，在她現場清唱美音，她說，平時喜愛唱歌，與同學相處有機會就幫助他人，當選模童很感謝家人和老師教導；劉世硯就讀興仁小6，當選2次模範兒童，也是躲避球校隊，並在躲避比賽多次獲獎，體育及學業名列前茅，他說，爸爸教他打躲避球，參加球賽要全力以赴，當選模童謝謝同學老師和爸爸，他會繼續努力。