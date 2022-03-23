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美福倉儲清運進度引桃議員關切 業者承諾20天內完成

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市議會警政小組召集人牛煦庭今號召蘆竹區及小組議員，今下午至美福倉儲關心清運進度。圖／環保局提供
桃園市議會警政小組召集人牛煦庭今號召蘆竹區及小組議員，今下午至美福倉儲關心清運進度。圖／環保局提供

桃園市美福倉儲10日起火，18日業者吊怪手至4樓倉儲開始清運廢棄物，但至今仍未清完，6樓倉儲因樓板不穩甚至還未開始，市議會警政環衛小組議員牛煦庭今召集蘆竹區及小組議員到場關心進度，並得到廠商承諾20天內完成。

桃園市議會警政環衛小組議員牛煦庭今天下午2點與蘆竹區議員褚春來、劉勝全、郭麗華、張桂綿，以及小組成員黃婉如、詹江村、陳雅倫、簡志偉，還有陳美梅、舒翠玲等議員，至美福倉儲查看清運情況，要求限期收尾，當面得到美福公司承諾20天內完成全部廢棄物清運。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，現在美福4樓倉儲還在清運中，還是時有小規模復燃情形，但幾乎都是煙霧而非明火，消防員很快就可打熄，目前14車28人警戒中，依現場狀況彈性調整人力。

桃園市議會警政小組召集人牛煦庭今號召蘆竹區及小組議員，今下午至美福倉儲關心清運進度。圖／環保局提供
桃園市議會警政小組召集人牛煦庭今號召蘆竹區及小組議員，今下午至美福倉儲關心清運進度。圖／環保局提供

桃園 廢棄物 消防員

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