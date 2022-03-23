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崧虹科技響應回台投資15億 鄭文燦：期許成工業4.0典範

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
崧虹科技公司投資15億元在桃園八德興建智慧化廠房，市長鄭文燦表示，希望八德新廠成為工業4.0的典範。圖／市府提供
崧虹科技公司投資15億元在桃園八德興建智慧化廠房，市長鄭文燦表示，希望八德新廠成為工業4.0的典範。圖／市府提供

響應台商回台投資政策，崧虹科技公司投資15億元在桃園八德興建智慧化廠房，規畫打造地上3層、地下1層的企業營運總部，創造約200個就業機會。桃園市長鄭文燦表示，這次擴建廠房3000坪將建置智慧化產線，投入數位轉型、智慧檢測應用、綠色環保生產技術及設備等，希望八德新廠成為工業4.0的典範，也為地方就業及經濟發展帶來貢獻。

鄭文燦表示，市府「投資服務中心」結合中央經濟部投資業務處、工業局及相關單位，採取聯合招商、聯合服務政策，以單一窗口解決工廠登記、建照申請、污水納管、水電及員工招募等項目，並透過「產業用地供需媒合平台」協助企業尋求合適用地。

鄭文燦表示，截至2月底，經濟部「投資台灣三大方案」投資金額在桃園總計達3003億元，包括「歡迎台商回台投資行動方案」約2045億、「根留台灣企業加速投資行動方案」約619億，以及「中小企業加速投資行動方案」約339億，佔全部投資金額近20%。

崧虹科技股份有限公司董事長孫貽謀表示，崧虹科技為顯示器產業的老兵，初期將投資15億元在八德新建企業營運總部及智慧化廠房，將高端產品生產基地留在台灣。未來將加強投入5G WiFi、健康醫療及教育相關產品，為台灣創造數百個就業機會，建構高韌性的EMS價值鏈體系。

桃園 鄭文燦

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