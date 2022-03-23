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影／苗栗旅遊節頒獎 百萬休旅車得主現身分享喜悅

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府在去年疫情趨緩後，為促進觀光產業復甦加碼推出的「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場舉辦頒獎典禮，包括首獎百萬休旅車的4名得主，還有現金10萬元、電動機車等獎項的得獎人到場領獎，分享喜悅；縣府統計這次抽獎活動的消費金額超過6.8億元，從去年中秋到今年228連假，苗栗的旅宿住房率都維持在全台前3名，經常一房難求，讓縣內旅遊呈現活絡氣氛。

苗栗旅遊節抽獎活動從去年10月8日至今年2月28日止，只要在苗栗單筆消費滿500元，到官網登錄就可獲 1組序號參加抽獎，總計登錄的發票達24萬389張，累計金額6億8276萬多元；516個獎項包括價值百萬元的Luxgen URX休旅車有4輛及10萬元現金、Gogoro電動機車、iPhone 13、高級露營組、總統套房及住宿體驗券等，獎項透過線上直播分4期抽出後，上午在縣府廣場公開頒獎，由縣長徐耀昌及活動代言人蔡允潔送出休旅車、10萬元現金、電動車等大獎，讓獲獎人直接帶回家。

到場領獎的幸運兒與大家分享喜悅，尤其4位休旅車得主更是讓人欽羨，其中第3期抽中休旅車的朱小姐，她說在台北、中和等地工作多年，但一直買不起房，這次遷居苗栗在竹南購屋並添購家具，結果買沙發的發票發錄序號中了休旅車，她接到徐縣長電話，一度以為是詐騙，確認後喜極而泣。

徐耀昌感謝民眾對苗栗旅遊節活動的支持，帶動苗栗縣整體的市場活力，他也恭喜所有獲獎者，歡迎大家繼續來苗栗暢遊，強調縣府將持續推廣在地觀光旅遊、特色美食及優質旅宿，苗栗還有許多深具特色的旅遊體驗等待大家一起來探尋。

苗栗縣為促進觀光產業復甦加碼推出的「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣為促進觀光產業復甦加碼推出的「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已完成，今天在縣府廣場頒獎，抽中百萬休旅車的4名幸運得主到場領獎，與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已完成，今天在縣府廣場頒獎，抽中百萬休旅車的4名幸運得主到場領獎，與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場頒獎，包括百萬休旅車、10萬元現金、電動機車得主到場與大家分享喜悅。記者胡蓬生／攝影

休旅車 徐耀昌 苗栗縣

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