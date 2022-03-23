影／苗栗旅遊節頒獎 百萬休旅車得主現身分享喜悅

苗栗縣政府在去年疫情趨緩後，為促進觀光產業復甦加碼推出的「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場舉辦頒獎典禮，包括首獎百萬休旅車的4名得主，還有現金10萬元、電動機車等獎項的得獎人到場領獎，分享喜悅；縣府統計這次抽獎活動的消費金額超過6.8億元，從去年中秋到今年228連假，苗栗的旅宿住房率都維持在全台前3名，經常一房難求，讓縣內旅遊呈現活絡氣氛。

苗栗旅遊節抽獎活動從去年10月8日至今年2月28日止，只要在苗栗單筆消費滿500元，到官網登錄就可獲 1組序號參加抽獎，總計登錄的發票達24萬389張，累計金額6億8276萬多元；516個獎項包括價值百萬元的Luxgen URX休旅車有4輛及10萬元現金、Gogoro電動機車、iPhone 13、高級露營組、總統套房及住宿體驗券等，獎項透過線上直播分4期抽出後，上午在縣府廣場公開頒獎，由縣長徐耀昌及活動代言人蔡允潔送出休旅車、10萬元現金、電動車等大獎，讓獲獎人直接帶回家。

到場領獎的幸運兒與大家分享喜悅，尤其4位休旅車得主更是讓人欽羨，其中第3期抽中休旅車的朱小姐，她說在台北、中和等地工作多年，但一直買不起房，這次遷居苗栗在竹南購屋並添購家具，結果買沙發的發票發錄序號中了休旅車，她接到徐縣長電話，一度以為是詐騙，確認後喜極而泣。