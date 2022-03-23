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國三女生泛淚了 台灣光罩執行長吳國精大提琴送有緣人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
廖志坤文教基金會拔尖計畫2月26日會談會， 台灣光罩執行長吳國精（面對鏡頭右二）允諾贈送收藏的大提琴。圖／林佛樹提供
廖志坤文教基金會拔尖計畫2月26日會談會， 台灣光罩執行長吳國精（面對鏡頭右二）允諾贈送收藏的大提琴。圖／林佛樹提供

台灣光罩股份有限公司執行長吳國精日前參與公益慈善會談會，聽聞苗栗縣一名國三黃姓女學生好愛大提琴，吳國精第一個念頭「就是她了」！割愛贈送家中收藏5年的大提琴，認為可以更有用處，期許發光發熱。

台灣光罩成立光罩慈善基金會，吳國精擔任董事長，並贊助廖志坤文教基金會，支持廖志坤文教基金會轉型，基金會不只發獎助金，希望還有更進一步的拔尖、陪伴計畫等項目，今年2月26日安排一場會談會，也促成吳國精贈琴的溫馨佳話。

黃姓女同學全家4名老小，靠著母親擔任作業員每月2萬多元的收入支撐，生活極為艱辛，她從小學國樂，擔任學校樂團團長，今年3月率團代表苗栗縣，參加全國音樂比賽獲得特優，她申請廖志坤文教基金會拔尖計畫的補助國樂會器、教育費用等項目，會談會時透露好愛大提琴，但沒錢買琴。

「就是她了」！吳國精說，這把大提琴名家曾演奏過，5年前因緣聚會以20萬元購，自己也學了一陣子，後來列入收藏品，會談會中第一個念頭，這把琴有新的主人，允諾整理後，送給黃同學，因為對黃同學更有用處，學音樂的路更長久。

廖志坤文教基金會董事林佛樹3月17日直送到黃同學的學校，黃同學接過琴的瞬間，眼角泛著淚光，林佛樹心中備感溫馨，看見基金會的「溫度」，還有價值與責任。

林佛樹指出，廖志坤基金會獎學金是紀念聯合報前中港溪記者廖志坤成立，廖志坤生前於1996年在南庄鄉獅頭山採訪時因公殉職，母親張秋子捐款成立獎學金，讓廖志坤遺愛中港溪，高中、大學及研究所學生可獲1萬元，國中5000元，至今已發出千萬獎學金，

台灣光罩股執行長吳國精收藏的大提琴，因緣聚會送給黃姓國三女學生。圖／林佛樹提供
台灣光罩股執行長吳國精收藏的大提琴，因緣聚會送給黃姓國三女學生。圖／林佛樹提供

國樂 苗栗縣

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