國三女生泛淚了 台灣光罩執行長吳國精大提琴送有緣人

台灣光罩股份有限公司執行長吳國精日前參與公益慈善會談會，聽聞苗栗縣一名國三黃姓女學生好愛大提琴，吳國精第一個念頭「就是她了」！割愛贈送家中收藏5年的大提琴，認為可以更有用處，期許發光發熱。

台灣光罩成立光罩慈善基金會，吳國精擔任董事長，並贊助廖志坤文教基金會，支持廖志坤文教基金會轉型，基金會不只發獎助金，希望還有更進一步的拔尖、陪伴計畫等項目，今年2月26日安排一場會談會，也促成吳國精贈琴的溫馨佳話。

黃姓女同學全家4名老小，靠著母親擔任作業員每月2萬多元的收入支撐，生活極為艱辛，她從小學國樂，擔任學校樂團團長，今年3月率團代表苗栗縣，參加全國音樂比賽獲得特優，她申請廖志坤文教基金會拔尖計畫的補助國樂會器、教育費用等項目，會談會時透露好愛大提琴，但沒錢買琴。

「就是她了」！吳國精說，這把大提琴名家曾演奏過，5年前因緣聚會以20萬元購，自己也學了一陣子，後來列入收藏品，會談會中第一個念頭，這把琴有新的主人，允諾整理後，送給黃同學，因為對黃同學更有用處，學音樂的路更長久。

廖志坤文教基金會董事林佛樹3月17日直送到黃同學的學校，黃同學接過琴的瞬間，眼角泛著淚光，林佛樹心中備感溫馨，看見基金會的「溫度」，還有價值與責任。