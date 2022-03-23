竹東地方創生工作站揭牌 盼發展竹東在地特色文化產業

新竹竹東鎮公所提出客庄竹東地方創生計畫，獲客委會支持，成立文化產業化調查駐地工作站，今天正式揭牌營運，鎮長張順朋表示，盼藉由工作站能讓有志青年返鄉從事地方創生工作，工作站也能作為地方創生資源媒合平台，發展竹東在地特色的文化產業。

張順朋表示，竹東地方創生駐地工作站「東林鄰舍」設於長春路一段174號，是完全對外開放的空間，工作站不僅能作為地方創生平台，還能作為鎮民參與公共政策的空間，重點是讓有志青年返鄉從事地方創生工作。

工作站計畫主持人徐健智表示，竹東鎮早期以生產樟腦而聞名，之後更有石油、天然氣、玻璃、煤礦及林木等產業發展，成為台灣3大鎮之一，不過竹東還能依地理位置與生活型態，分成3個生活圈，外五里、內四里及鎮中心。

他表示，每個地區均有不同課題，希望可以透過這次對生活記憶、產業工藝及文化活動的調查找出那些隱藏於竹東的特色DNA，駐地團隊也將在計畫中扮演公共參與、青年返鄉、文化產業升級以及地方創生資源媒合的平台。