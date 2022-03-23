快訊

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

台南又停電了！4550戶受影響 台電緊急搶修

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹東地方創生工作站揭牌 盼發展竹東在地特色文化產業

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東地方創生工作站「東林鄰舍」揭幕，盼發展竹東在地特色文化產業。記者巫鴻瑋／攝影
竹東地方創生工作站「東林鄰舍」揭幕，盼發展竹東在地特色文化產業。記者巫鴻瑋／攝影

新竹竹東鎮公所提出客庄竹東地方創生計畫，獲客委會支持，成立文化產業化調查駐地工作站，今天正式揭牌營運，鎮長張順朋表示，盼藉由工作站能讓有志青年返鄉從事地方創生工作，工作站也能作為地方創生資源媒合平台，發展竹東在地特色的文化產業。

張順朋表示，竹東地方創生駐地工作站「東林鄰舍」設於長春路一段174號，是完全對外開放的空間，工作站不僅能作為地方創生平台，還能作為鎮民參與公共政策的空間，重點是讓有志青年返鄉從事地方創生工作。

工作站計畫主持人徐健智表示，竹東鎮早期以生產樟腦而聞名，之後更有石油、天然氣、玻璃、煤礦及林木等產業發展，成為台灣3大鎮之一，不過竹東還能依地理位置與生活型態，分成3個生活圈，外五里、內四里及鎮中心。

他表示，每個地區均有不同課題，希望可以透過這次對生活記憶、產業工藝及文化活動的調查找出那些隱藏於竹東的特色DNA，駐地團隊也將在計畫中扮演公共參與、青年返鄉、文化產業升級以及地方創生資源媒合的平台。

工作站預期能透過資料收集、實地踏勘、鎮民訪談，歸納出竹東鎮的幾個主要發展方向，工作站團隊也希望將這項構想作為文化產業專題與創新升級成果，為竹東鎮地方創生奠定基礎。

竹東地方創生工作站「東林鄰舍」揭幕，盼發展竹東在地特色文化產業。記者巫鴻瑋／攝影
竹東地方創生工作站「東林鄰舍」揭幕，盼發展竹東在地特色文化產業。記者巫鴻瑋／攝影

青年

延伸閱讀

竹東水資中心優化水質 斥2800萬元更新設備邁三級處理

永和大陳單元6、7駐點工作站今啟用 加速整合住戶意見

竹東砍頸命案凶嫌落網 檢警正釐清行凶動機

男剛出獄持殺豬刀尋仇 竹東婦人頭部幾乎砍斷

相關新聞

竹縣湖口鄉發紓困金？公所未鬆口民代先宣布每人領3000

新竹縣繼橫山、新埔、關西3鄉鎮宣布發放紓困金後，近來又一鄉鎮傳出將發紓困金。對此鄉長林志華不鬆口，表示細節仍待代表會通過...

公館鄉電線桿喜鵲築巢拉警報 台電漏夜冒雨即刻清除

小動物造成停電迭有所聞，台灣電力公司苗栗區營業處昨天接獲通報公館鄉鶴岡村的電線桿上有大型鳥巢，台電人員晚上10點漏夜冒雨...

影／苗栗旅遊節頒獎 百萬休旅車得主現身分享喜悅

苗栗縣政府在去年疫情趨緩後，為促進觀光產業復甦加碼推出的「苗栗旅遊節」消費抽獎活動已全部完成，今天在縣府廣場舉辦頒獎典禮...

國三女生泛淚了 台灣光罩執行長吳國精大提琴送有緣人

台灣光罩股份有限公司執行長吳國精日前參與公益慈善會談會，聽聞苗栗縣一名國三黃姓女學生好愛大提琴，吳國精第一個念頭「就是她...

竹東地方創生工作站揭牌 盼發展竹東在地特色文化產業

新竹竹東鎮公所提出客庄竹東地方創生計畫，獲客委會支持，成立文化產業化調查駐地工作站，今天正式揭牌營運，鎮長張順朋表示，盼...

影／竹市議會70年大樓整修完工 木造老屋頂重現面貌

新竹市議會歷史70年，在市府支持下，去年斥資4500萬元進行整修、耐震補強，並將依規定請領使用執照。今天熱鬧啟用，全體議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。