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影／竹市議會70年大樓整修完工 木造老屋頂重現面貌

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會議事大樓這次也趁整修工程將3樓空間全面活化，打造舒適寬敞的團體貴賓接待室與媒體發布中心，還有攝影棚棚拍空間，以及可眺望街景的景觀陽台。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓這次也趁整修工程將3樓空間全面活化，打造舒適寬敞的團體貴賓接待室與媒體發布中心，還有攝影棚棚拍空間，以及可眺望街景的景觀陽台。記者張裕珍／攝影

新竹市議會歷史70年，在市府支持下，去年斥資4500萬元進行整修、耐震補強，並將依規定請領使用執照。今天熱鬧啟用，全體議員參觀議會的全新面貌，尤其3樓過往如同廢墟，此次也一併翻新，並完整保留3樓木造鋼架屋頂，打開天花板重現原始面貌。

新竹市議會議事大樓位於新竹州廳旁，早在1953年興建完成，是一座已經近70年的建物，極富歷史意義。由於老大樓未曾全面翻新改建，為加強建物耐震使用，去年6月16日動工，進行立面結構補強、加強公共安全以及室內裝修等，打造議會大樓新風貌。

議長許修睿、副議長余邦彥、副市長沈慧虹與各黨議員今天都齊聚一堂參與剪綵儀式。許修睿說，工程費時9個月，感謝副市長居中調和鼎鼐，讓工程順利進行，此次特別將3樓廢棄許久的空間活化，並保留70年歷史的木造屋頂、花格磚等，值得參訪。

許修睿也分享，議會大樓過往耐震度不足，往往發生地震時都會相當擔心，今天凌晨迎來地震一波又一波，讓他想到議會已經完成結構補強，「很放心，搖完繼續睡」，完成整修也讓議員與議會同仁有放心開會、辦公的場所，自己的心情也相當開心。

新竹市議會議事大樓這次也趁整修工程將3樓空間全面活化，打造舒適寬敞的團體貴賓接待室與媒體發布中心，還有攝影棚棚拍空間，以及可眺望街景的景觀陽台，今天也讓不少議員眼睛為之一亮，肯定議會此次翻新改造，可說是麻雀雖小、五臟俱全。

市議會指出，新竹市議會議事大樓是在建築法規修正公布前興建，不需要使用執照，這次也利用整修的機會，補領使用執照以符合達到建築法規標準。

新竹市議會議事大樓整修工程完工啟用。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓整修工程完工啟用。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓整修工程完整保留3樓木造鋼架屋頂，並打開天花板重現原始面貌。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓整修工程完整保留3樓木造鋼架屋頂，並打開天花板重現原始面貌。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓這次也趁整修工程將3樓空間全面活化，打造舒適寬敞的團體貴賓接待室與媒體發布中心，還有攝影棚棚拍空間，以及可眺望街景的景觀陽台。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓這次也趁整修工程將3樓空間全面活化，打造舒適寬敞的團體貴賓接待室與媒體發布中心，還有攝影棚棚拍空間，以及可眺望街景的景觀陽台。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓這次也趁整修工程將3樓空間全面活化，打造舒適寬敞的團體貴賓接待室與媒體發布中心，還有攝影棚棚拍空間，以及可眺望街景的景觀陽台。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓這次也趁整修工程將3樓空間全面活化，打造舒適寬敞的團體貴賓接待室與媒體發布中心，還有攝影棚棚拍空間，以及可眺望街景的景觀陽台。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓整修工程完工啟用，議員齊聚一堂剪綵。記者張裕珍／攝影
新竹市議會議事大樓整修工程完工啟用，議員齊聚一堂剪綵。記者張裕珍／攝影

新竹 建築 地震

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