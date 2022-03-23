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公館鄉電線桿喜鵲築巢拉警報 台電漏夜冒雨即刻清除

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉鶴岡村電線桿上有大型鳥巢，台電人員昨天晚上漏夜冒雨清除。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
苗栗縣公館鄉鶴岡村電線桿上有大型鳥巢，台電人員昨天晚上漏夜冒雨清除。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供

小動物造成停電迭有所聞，台灣電力公司苗栗區營業處昨天接獲通報公館鄉鶴岡村的電線桿上有大型鳥巢，台電人員晚上10點漏夜冒雨清除，化解鳥獸碰觸電線，可能造成的停電事故。

公館鄉鶴岡村電線桿上，疑似有喜築巢，居民在臉書社團PO文，台電台中區營業處人員瀏覽發現，立刻通報苗栗區處，苗栗區處不敢大意，昨天晚上10點派員冒雨清除，直到今天凌晨零點餘移除鳥巢，沒有影響住戶用電。

台電苗栗區處指出，停電原因中外力、天災、用戶因素約佔6成，針對鳥獸碰觸線路，台電透過將空中線路包覆絕緣，相關開關設備絕緣化被覆化，加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等方式進行防範，持續加強線路巡檢，降低停電事故發生，以維護民眾穩定用電。

苗栗縣公館鄉鶴岡村電線桿上有大型鳥巢，台電人員昨天晚上漏夜冒雨清除。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
苗栗縣公館鄉鶴岡村電線桿上有大型鳥巢，台電人員昨天晚上漏夜冒雨清除。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供

停電 台電

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