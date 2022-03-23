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陳時中防疫表現如何？鄭文燦：瑕不掩瑜

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今接受節目訪問談到衛福部長陳時中的防疫表現，他認為是「瑕不掩瑜」。圖為鄭文燦今早主持市政會議。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦今接受節目訪問談到衛福部長陳時中的防疫表現，他認為是「瑕不掩瑜」。圖為鄭文燦今早主持市政會議。記者陳俊智／攝影

立法委員鄭麗文日前指新冠肺炎疫情導致全國800多人死亡，要求衛福部長陳時中負責；桃園市長鄭文燦今接受節目「齊有此理」訪問時表示自己大學時代就認識鄭麗文，並指鄭麗文的反應「有點失控了」。

「她（指鄭麗文）的變化是180度！」鄭文燦表示，鄭麗文原來曾經是民進黨人，現在是國民黨人，不過我覺得她這個反應有點失控了。任何一個病人、任何一個死亡個案，大家都是同理心，但要陳時中負全責，這個是政治抹黑，「我們的敵人是病毒，不是陳時中」。

鄭文燦說，如果以各國防疫指揮官表現來講，陳時中非常沉著，也是瑕不掩瑜。防疫沒有100分，需要累積經驗，也會遇到有錯誤需要調整，但就整體來說，台灣展現的防疫韌性及成果，全世界都是肯定的，我覺得台灣要對自己有自信，也要給防疫第一線充分的支持。

節目主持人王時齊問鄭文燦若遇到鄭麗文會想說什麼？鄭文燦表示，我沒有打算跟她說什麼；王時齊追問是不想跟她說話？鄭文燦回答不是，稱每個人都要為自己的言行負責，為了政治扭曲了自己，等於是秀自己的下限，「台灣的防疫成果得來不易，如果自己要這樣否定，這樣是不好的。」

鄭文燦 鄭麗文 陳時中

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