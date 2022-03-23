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農民反映家樂福救災水造成農損魚死 環保局：水質正常
桃園家樂福楊梅物流中心本月14日早上7時許發生大火，處理殘火時，更因空氣中漫步的惡臭，今日桃市議會國民黨團總召徐其萬與議員、消防人員一同前往察看目前物流中心狀況，在地議員李家興表示，有農民反映救災水源汙染造成農損，更看到河川內有魚死掉；環保局指出，水質未檢出重金屬物質；另是否有死魚事件，則將再了解公害中心是否有受理到民眾報案。
李家興說，相當遺憾倉儲成立很短時間就燒掉了，當時消防人員也全力救災，只是沒想到救災後的汙水會往下竄造成農損，當然家樂福也有向環保局、區公所報告，也和里長現場會勘了7口池塘及農民提出農田遭到汙染。
李家興表示，經過環保局檢測，目前所有水源當中並無重金屬，都已排除，不過排進去的水讓池塘水質出現缺氧，因此有農損及死魚的現象發生；環保局指出，當時下游河川水體經取水檢測水質，其酸鹼度為中性、水溫落於正常範圍，重金屬銅、鎳皆未檢出；是否有死魚事件，將再了解公害中心是否有受理到民眾報案。
李家興說，除了水汙染，空氣汙染也是一大問題，燒完後造成嚴重空汙，更有人身體出現不適。
家樂福人員表示，對市民造成困擾相當抱歉，也會盡速處理後續；至於農損及汙染水源方面，家樂福所知的訊息還在彙整中，至於水源並無含有有毒物質，這部分深入了解後會再跟公司回報。
環保局表示，家樂福物流中心現場產生的汙染物，環保局依違反空氣污染防制法第32條第1項規定告發，處10萬以上500萬元以下罰鍰，將依該公司火警影響天數與程度計算裁罰額度。後續尚有陳述意見階段後，再由環保局依其陳述意見及違規事實給予處分。
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