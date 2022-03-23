新竹監獄、看守所影響市區發展 議員不分藍綠再喊遷移

新竹監獄與看守所位處新竹市中心且占地廣大，過去曾計畫遷建竹縣湖口，但遭受居民反對，計畫胎死腹中。隨著竹市不斷發展，市議會最近不分藍綠議員再喊遷移，提案要求市府轉請法務部盡早辦理，希望尋覓竹市合適郊區土地遷移，帶動地方發展。

市府都市發展處指出，法務部在2013年間曾推動監獄遷建案，當時經中央與地方討論地點，優先選擇遷往新竹縣湖口鄉的一處舊營地，但消息曝光後，居民反對後計畫停擺，市府為此啟動的都更規畫案也宣告終止。市府將再行內部研議，向法務部反映。

市議員陳治雄、蕭志潔最近提案再度要求新竹監獄、看守所遷移，獲多名議員連署支持。陳治雄說，新竹機場、棒球場與監獄矗立地方許久，讓竹市發展受限，棒球場已經原地重建，希望監獄遷往竹市郊區合適地點，現址周邊重新都更，有助新竹發展。

市議員劉康彥也認為，監獄與看守所位處竹市精華地帶，也鄰近多個學區，地方居民期待遷移仍占多數，他也支持遷移，讓監獄看守所這塊土地能更被活化利用，透過都更整體規畫，至於原有的監獄宿舍群具有文資價值則應該被保留。

新竹監獄指出，目前尚無遷移計畫，若新竹市內有合適地點，加上主管機關法務部進一步裁示，竹監一定會配合辦理。

新竹監獄典獄長吳永杉說，目前竹監收容人1800多人，因疫情關係加上矯正署機動移監，收容人數已比先前2200多人減少許多。他也認為，監獄雖被視為鄰避設施，但不見得完全負面，獄方敦親睦鄰加強社區服務，且交通方便對收容人家屬探視也方便。