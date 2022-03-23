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桃園社區路樹影響開車視線 修剪後變矮不見綠葉惹議

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
社區另一邊維持原貌，綠意盎然。記者鄭國樑／攝影
社區另一邊維持原貌，綠意盎然。記者鄭國樑／攝影

桃園市桃園區中路重劃地新建不少高品質大樓，建設公司也種了許多樹，不過最近某社區因為修剪樹木造成26棵貼近道路的茄苳樹被「修理」後變矮，也少了綠葉。「鋸成這樣有夠難看的，超沒有水準的手法」、「這是錯誤的修剪方式」，引來不少議論和批評。

發生修剪樹木風波的地點在文中二路一個新大樓社區，對面是秀水公園，社區管委會也相當關注。據指出，一開始是里長和市府工務單位請社區修剪路邊的樹，因為退縮空間的植栽是社區負責管理，茄苳樹長得茂盛，駕駛人往文中二路和正光一街口時，看交通號誌視線受影響也衍生幾次事故，因此請社區修剪樹木。

社區請來園藝公司剪修，結果修掉約三分之一高度，看起來光禿禿，後來請有經驗的師傅來診斷，結論是修剪手法確實粗糙，不過還好茄苳樹生命力強，切口不用上藥也不需要多施肥，只要做好後續照顧工作就好，建議請專業廠商按季維護。

修剪樹木在地方粉團傳開，網友提供農委會林務試驗所一位組長的文章，及台北市政府修剪規範圖，「希望悲劇不再發生」。也有網友留言，如果在加拿大用把樹木修成這樣，通常鄰居很「樂意」檢舉，業主跟園藝公司會被市政府罰錢，所以園藝商不會用這種截幹方式處理。

現場就在秀水公園對面，民眾表示原本整排的茄冬樹給社區和周邊環境加分，經過的時候綠意盎然心情好，現在修成這樣很無言，希望中二路路邊和公園的樹千萬不要再鋸成這樣。

中路重劃區屬於桃園的文教區，又鄰近市政府、地方法院、國道2號南桃園交流道，可以快速接上中山高北二高，這幾年建商一直推案，住宅大樓平均售價每坪超過30萬元，甚至逼近40萬元，雖然房價長了兩三波，買氣依然旺。

茄苳樹修剪後茂盛的樹葉不見了。記者鄭國樑／攝影
茄苳樹修剪後茂盛的樹葉不見了。記者鄭國樑／攝影

桃園 園藝

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