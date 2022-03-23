快訊

直播／本土+2例分布雙北 境外95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六都施政滿意度僅輸侯友宜 鄭文燦妙答滿意不滿意

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示自己經歷過無數次民調，強調不讓桃園進步的腳步停下才是他最重要的目標。圖為鄭文燦今早主持市政會議。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦表示自己經歷過無數次民調，強調不讓桃園進步的腳步停下才是他最重要的目標。圖為鄭文燦今早主持市政會議。記者陳俊智／攝影

聯合報系民調中心公布六都最新民調，桃園市長鄭文燦以滿意度83.2%穩居第二，僅次於新北市長侯友宜。對於民調結果，鄭文燦今天接受節目「齊有此理」訪問時表示，自己已經經歷過無數次民調，最重要的是要讓桃園進步的腳步不要停下來，這才是我的目標。

鄭文燦說，桃園已經轉型成為雙北以外的新選擇，近幾年選擇當桃園人的民眾也很多，人口從205萬增加到227萬，代表很多人選擇在桃園追求人生的夢想，「這也是我當市長以來很重要的成就感」。

主持人王時齊問鄭文燦執政7年來最驕傲的施政前三名是什麼？鄭文燦表示自己把很多不可能化成可能，例如航空城計畫從對立無解到動工、基礎建設轉型（河川和下水道整治、捷運和鐵路地下物）、以及提高市民社會福利（幼兒園、圖書館和運動中心等建設），雖然有些建設可能看不見，但市民一定有感。

聯合報系民調顯示桃園在經濟、招商方面有亮眼表現，但在防疫方面吊車尾，不滿的原因多認為邊境防疫出問題；對此，鄭文燦表示自己很滿意桃園團隊的防疫表現，同時強調桃園的確診數與死亡率都遠低於全國人口平均值，「全國有800多人不幸病故，桃園是28人；全國確診個案中，桃園佔不到十分之一，大約只有7%而已」。

鄭文燦說，桃園市跟桃園國際機場是連動的，機場有確診，足跡會在桃園，我們第一時間會把防火牆建立起來，速度是全國最快，「我認為桃園市守住國門」。他也說，民調是在2月，剛好桃園有疫情，而題目是問對機場的防疫滿不滿意，大家直覺會說不夠滿意。

鄭文燦強調自己不是在苛責機場未做好防疫，指機場各式各樣工作人員有2萬多名，每天接觸那麼多確診個案，「能把機場保護到這樣的程度，不容易」。

桃園 鄭文燦 機場

延伸閱讀

市政會議再提民調 侯友宜提醒各局處「不要受影響」

桃園提高長者疫苗接種率 26日再開專案

鄭文燦讚「選哪裡都很強」 陳時中：現在還沒有在準備

9首長嫩照 鄭文燦認不出林姿妙 柯文哲說年紀大很正常

相關新聞

竹縣湖口鄉發紓困金？公所未鬆口民代先宣布每人領3000

新竹縣繼橫山、新埔、關西3鄉鎮宣布發放紓困金後，近來又一鄉鎮傳出將發紓困金。對此鄉長林志華不鬆口，表示細節仍待代表會通過...

公館鄉電線桿喜鵲築巢拉警報 台電漏夜冒雨即刻清除

小動物造成停電迭有所聞，台灣電力公司苗栗區營業處昨天接獲通報公館鄉鶴岡村的電線桿上有大型鳥巢，台電人員晚上10點漏夜冒雨...

桃園社區路樹影響開車視線 修剪後變矮不見綠葉惹議

桃園市桃園區中路重劃地新建不少高品質大樓，建設公司也種了許多樹，不過最近某社區因為修剪樹木造成26棵貼近道路的茄苳樹被「...

陳時中防疫表現如何？鄭文燦：瑕不掩瑜

立法委員鄭麗文日前指新冠肺炎疫情導致全國800多人死亡，要求衛福部長陳時中負責；桃園市長鄭文燦今接受節目「齊有此理」訪問...

農民反映家樂福救災水造成農損魚死 環保局：水質正常

桃園家樂福楊梅物流中心本月14日早上7時許發生大火，處理殘火時，更因空氣中漫步的惡臭，今日桃市議會國民黨團總召徐其萬與議...

新竹監獄、看守所影響市區發展 議員不分藍綠再喊遷移

新竹監獄與看守所位處新竹市中心且占地廣大，過去曾計畫遷建竹縣湖口，但遭受居民反對，計畫胎死腹中。隨著竹市不斷發展，市議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。