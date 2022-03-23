六都施政滿意度僅輸侯友宜 鄭文燦妙答滿意不滿意

聯合報系民調中心公布六都最新民調，桃園市長鄭文燦以滿意度83.2%穩居第二，僅次於新北市長侯友宜。對於民調結果，鄭文燦今天接受節目「齊有此理」訪問時表示，自己已經經歷過無數次民調，最重要的是要讓桃園進步的腳步不要停下來，這才是我的目標。

鄭文燦說，桃園已經轉型成為雙北以外的新選擇，近幾年選擇當桃園人的民眾也很多，人口從205萬增加到227萬，代表很多人選擇在桃園追求人生的夢想，「這也是我當市長以來很重要的成就感」。

主持人王時齊問鄭文燦執政7年來最驕傲的施政前三名是什麼？鄭文燦表示自己把很多不可能化成可能，例如航空城計畫從對立無解到動工、基礎建設轉型（河川和下水道整治、捷運和鐵路地下物）、以及提高市民社會福利（幼兒園、圖書館和運動中心等建設），雖然有些建設可能看不見，但市民一定有感。

聯合報系民調顯示桃園在經濟、招商方面有亮眼表現，但在防疫方面吊車尾，不滿的原因多認為邊境防疫出問題；對此，鄭文燦表示自己很滿意桃園團隊的防疫表現，同時強調桃園的確診數與死亡率都遠低於全國人口平均值，「全國有800多人不幸病故，桃園是28人；全國確診個案中，桃園佔不到十分之一，大約只有7%而已」。

鄭文燦說，桃園市跟桃園國際機場是連動的，機場有確診，足跡會在桃園，我們第一時間會把防火牆建立起來，速度是全國最快，「我認為桃園市守住國門」。他也說，民調是在2月，剛好桃園有疫情，而題目是問對機場的防疫滿不滿意，大家直覺會說不夠滿意。

鄭文燦強調自己不是在苛責機場未做好防疫，指機場各式各樣工作人員有2萬多名，每天接觸那麼多確診個案，「能把機場保護到這樣的程度，不容易」。