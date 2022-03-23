竹縣湖口鄉發紓困金？公所未鬆口民代先宣布每人領3000

新竹縣繼橫山、新埔、關西3鄉鎮宣布發放紓困金後，近來又一鄉鎮傳出將發紓困金。對此鄉長林志華不鬆口，表示細節仍待代表會通過後再宣布，以示「尊重」。但鄉代們被問起此事皆表示「一定會過」，今年2月28日（含）前設籍湖口鄉的民眾皆有福，最快4月底每人能領3000元。

湖口臉書社團盛傳公所將發3000元紓困金，民代們也紛紛搶先宣布好消息。鄉民代表萬正英表示，3月3日由主席詹益祿提案全體代表一致通過請公所研擬發放紓困金，經3月15日鄉務會議通過後，發放振興紓困金自治條例草案將於3月30日召開的臨時會審議，預料會順利通過。而截至2月，湖口鄉人口達7.9萬人，初估此次紓困金發放將花費鄉庫約2.4億元。

湖口代表會副主席巫光生也信誓旦旦這次紓困金一定會發，且資格沒有排富，只要在今年2月28日（含）前設籍湖口的鄉民人人有獎，每人可領3000元補貼生活支出，預計4月1日臨時會會期結束，視公所效率，民眾可望一個月後紓困金入袋。

不過今年恰逢選舉年，選在疫情趨緩之際發放紓困金，不免外界質疑是「政策買票」？湖口代表們駁斥此說法，強調「別的鄉鎮也有發紓困金，湖口沒比別人窮，發紓困金是鄉民的期望，發不發都會有人說話」。有代表也指出，其實早在去年疫情嚴峻之際就曾討論要發紓困金，當時提出的金額更高，後來卻因為大新竹合併議題，鄉庫結餘可能上繳而有一番討論。