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一區一運動中心 竹市香山綜合休閒運動館明年6月完工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府將投入2億3500萬元新建香山綜合休閒運動館。模擬圖／新竹市政府提供
市府將投入2億3500萬元新建香山綜合休閒運動館。模擬圖／新竹市政府提供

新竹市香山區長期缺乏室內運動空間，市府今宣布，將投入2億3500萬元新建香山綜合休閒運動館（香山國民運動中心），並爭取到體育署1.8億補助，預計4月中旬動工、明年6月完工。未來香山國民運動中心將有韻律教室、桌球室、游泳池等全年齡皆宜的場域，滿足在地近8萬香山居民運動需求。

「室內、室外一次到位！」市長林智堅說，香山區雖有香山綜合運動場，長期以來缺乏室內運動空間，竹市府首先爭取到客委會經費，在香山綜合運動場興建風雨球場、整修田徑場，並將興建香山休閒運動館，完成大香山區的體育運動拼圖。

林智堅說，香山綜合休閒運動館將坐落於育德街上、香山行政大樓旁，總計地下1層、地上2層，將建置游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室、體適能中心、韻律教室與桌球室等適合全年齡皆宜的室內運動場域。

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所指出，香山綜合休閒運動館位於香山行政大樓旁，為了讓兩建築相呼應，運動館外觀將以流線型來呈現運動的速度感，館內以空間透亮為設計，解開使用者於室內運動的束縛感。

教育處表示，香山休閒運動館於規畫設計時，即積極推動委外由專業廠商(OT)營運，也已順利完成招標由禾濤運動行銷有限公司經營。

教育處說，竹市運動人口多，東區新科國民運動中心於2015年啟用，北區竹光國民運動中心於2018年底完工，場地寬廣且設備新穎，香山綜合休閒運動館完工後，也終於將完成「一區一運動中心」最後一塊拼圖。

香山綜合休閒運動館預定地。圖／新竹市政府提供
香山綜合休閒運動館預定地。圖／新竹市政府提供
市府將投入2億3500萬元新建香山綜合休閒運動館。模擬圖／新竹市政府提供
市府將投入2億3500萬元新建香山綜合休閒運動館。模擬圖／新竹市政府提供

林智堅 政大 建築

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