搭太陽能光電船遊石門水庫 桃市推「沉浸式」環教活動

桃園市環保局舉辦石門水庫環境教育活動，今年有別以往，特別與北水局合作推出「太陽能光電船五感體驗」課程，帶領國小4到6年級學童乘坐太陽能光電船，了解不同能源對環境的衝擊與影響，並學習石門水庫的歷史。

環保局表示，這次活動同時搭配「認識水質檢驗技術」、「認識無磷洗劑的重要及動手製作手工皂」等特色課程，讓學童了解人與自然環境互相依存的關係，進而學習節能減碳，以達永續發展。

環保局長呂理德表示，開發使用綠色能源已是全球共識，世界各國正不斷地從事綠能的開發與應用研究，而太陽能車、太陽能船等太陽光電動力載具正是其中一項，透過太陽光將光能直接轉變成電能輸出方式，可以讓船舶行駛時安靜、平穩又無汙染，非常適合行駛在具生態價值與水資源保護的石門水庫中。