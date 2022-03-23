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搭太陽能光電船遊石門水庫 桃市推「沉浸式」環教活動
桃園市環保局舉辦石門水庫環境教育活動，今年有別以往，特別與北水局合作推出「太陽能光電船五感體驗」課程，帶領國小4到6年級學童乘坐太陽能光電船，了解不同能源對環境的衝擊與影響，並學習石門水庫的歷史。
環保局表示，這次活動同時搭配「認識水質檢驗技術」、「認識無磷洗劑的重要及動手製作手工皂」等特色課程，讓學童了解人與自然環境互相依存的關係，進而學習節能減碳，以達永續發展。
環保局長呂理德表示，開發使用綠色能源已是全球共識，世界各國正不斷地從事綠能的開發與應用研究，而太陽能車、太陽能船等太陽光電動力載具正是其中一項，透過太陽光將光能直接轉變成電能輸出方式，可以讓船舶行駛時安靜、平穩又無汙染，非常適合行駛在具生態價值與水資源保護的石門水庫中。
環保局表示，日本滋賀縣琵琶湖1970年代曾面臨優養化問題，而當時當地民眾成功發起「無磷肥皂」運動，桃園市政府也借鏡日本經驗，自2020年起推動石門水庫總磷削減計畫，迄今參與人次達1萬2509人，今年更擴大舉辦近400場次「石門水庫環境教育巡禮活動」，參與人數可望突破3萬人次，讓學童了解水資源的珍貴、與大自然共榮共存的理念。
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